ZBOG OVOGA GA ZOVU KRALJEM GLUPIH IZJAVA! Ša misli da se njegova žena Ivana zaljubila u Tomovića preko ekrana!

Nenad Aleksić Ša tvrdi da ga ne dotiče što je njegova supruga Ivana Aleksić postala bliska sa njegovim protivnikom Vladimirom Tomovićem, ali ne prestaje da priča o njima. Sada reper ima novu teoriju, da se ona zaljubila u Crnogorca preko ekrana, dok je još bio u Zadruzi.

Po svemu sudeći, Ša je ova situacija sa Ivanom i Tomovićem jako poremetila i ponizila, iako tvrdi suprotno i potencira da mu je ona olakšala sve.

- Mene ovo ništa ne remeti, sad mi je olakšalo sve. Nisam se kajao zbog veze sa Tarom ni ranije, sad tek se ne kajem. Samo da se što pre razvedem od te osobe. Mislio sam da će da me boli, ali bli me k****c - počeo je Ša.

Tada je izneo teoriju koja je sve nasmejala, pa su ga na društvenim mrežama nazvali "kraljem glupih izjava".

- Pošto je Ivana u ovom slučaju pratila šta radimo Tara i ja, apsolutno je pratila i Vladimira. Ona se preko ekrana zaljubila u njega i iskoristila priliku kada je izašao da ga muva. To je prevara s njene strano. Samo mi nismo bili upućeni u to - šokirao je Ša, dok su mu zadrugari govorili da je verovatnoća za to manja od statističke greške.

Ipak, on je bio uporan i svoju teoriju upotpunio detaljima, te tvrdio da je Tomović smuvao njegovu ženu jer nije mogao Taru Simov.

- Ivana je pratila njega tajno. Svideo joj se. A postoji još jedna bolna tačka kod Vladimira, a to je Tara. On je pokušao da joj se približi. Hteo je da nas razdvoji kada ju je stavio sa za potrčka sa Čorbom. Svako prođe tamo gde može, Vladimir je uspeo kod Ivane - nemilosrdan je bio Ša koji je prvi prevario suprugu.

Ni tu nije stao reper, već je rekao da sumnja da ga je žena prevarila i sa nekim njegovim prijateljima.

- Ja znam da, dok sam u Zadruzi, da su joj neki moji prijatelji slali poruke da idu na piće. Otkud znam šta je radila. Sumnjam - rekao je reper. Potom je otišao sa ljubavnicom na cigaru i pričao o raspodeli imovine. - Hteli su da se ja iznerviram, ona sebe ponižava. Ne želim da mi ikada priđe. Papir, potpisivanje šta kome ide i ćao.

O neprijatelju sve najgore Ša izvređao Tomovića Ša je iskoristio priliku i da ponizi Tomovića i kaže da je ovo prilika za njega. - Vladimir je željan pokazivanja. Postoje ljudi koji u ranoj mladosti nisu mogli nikako da se istaknu. Verovatno su u društvu ponižavani. Putem rijalitija je postao prepoznatljiv. On je željan pažnje. Nakačio se na priču koja je aktuelna. Našao je ženu koja slomljena trenutno, lako joj je ući u mozak, a on je manipulator. Trenutno se igra i sa njom - rekao je Ša.

Kurir.rs/ Jelena Stuparušić/ Foto: Printscreen

