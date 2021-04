ŽIVEO JE U DOMU I OD 16. BIO DEŽURNI MUZIČAR: Nepoznati detalji iz života pokojnog Aleksandra Banjca, a NJU je voleo ceo život

Poznati klavijaturista, kompozitor i aranžer Aleksandar Banjac preminuo je u 45. godini, a malo poznat detalj iz njegovog života jeste da je u mladosti živeo u srednjoškolskom domu "Brankovo kolo".

Ovaj detalj na društvenim mrežama otkrila je njegova dugogodišnja prijateljica i saradnica pevačica Tijana Bogićević.

- Bakija sam upoznala kada sam imala 10 godina. Sticajem nekih (davno zaboravljenih) okolnosti, mene su doveli da otpevam pesmu "Let the sunshine" iz mjuzikla "Kosa" na priredbi u domu. Baki je tada imao 16 godina i živeo je u domu. Verovatno im je bio dežurni muzičar na svim priredbama, kao što to obično biva. Tog dana je bio zadužen da prati neku klinku koja se drznula da peva tako zahtevnu pesmu - napisala je Tijana na društvenim mrežama.

Aleksandar Banjac bio je u srećnom braku sa suprugom Jelenom, koja mu je podarila ćerku Anu i sina Dušana, kojima je bio veoma privržen.

Poznati muzičar svaki slobodan trenutak provodio je sa porodicom, a zajedničke trenutke često je delio na društvenim mrežama.

Sudeći po fotografijama, u pauzama između nastupa i poslovnih putovanja, Aleksandar je sa porodicom često putovao i trudio se da im posveti svoje slobodno vreme.

I Tijana Bogićević je u oproštajnoj poruci opisala koliko je Aleksandar bio vezan za svoju ženu i decu.

- Porodica mu je bila sve. Jelena kao večita muza i inspiracija, Ana - koja se rodila otprilike kada smo počeli da sviramo zajedno, to je bila fešta, i Dule koji je na najbolji način kompletirao Banjce. Toliko je bio ponosan na svoju porodicu - napisala je pevačica.

