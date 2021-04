KO JE DRAGANA KOJU POVEZUJU SA MATIĆEM? Pevačica je bivša žena Mirka Gavrića, a on ju je ranije optužio za AFERU SA JEDNIM PEVAČEM

Dragana Rakčević je pevačica iz Podgorice, koja se javnosti predstavila kroz muzičko takmičenje "Pinkove zvezde", a već godinama sarađuje sa mnogim srpskim zvezdama kojima peva prateće vokale, poput Cece Ražnatović i Saše Matića.

Pevačicu se našla u žiži javnosti zbog navodne afere sa Sašom, koji je demantovao glasine da se zbog nje razvodi i da su u bilo kakvom odnosu osim poslovnom.

foto: Nemanja Nikolić

"Naravno da nije istina da se razvodim. Uživam u braku sa svojom suprugom. Iznenađen sam što se pišu neproverene i netačne vesti. Dragana je moja koleginica", izjavio je za Kurir Saša Matić.

Inače, Dragana je javnosti poznata i kao bivša supruga Mirka Gavrića, a 2019. godine on je govorio o njenoj aferi sa jednim muzičarem i nije mu spomenuo ime.

foto: Printscreen/Youtube

"Pričalo se o inostranoj turneji sa tim dotičnim pevačem. Počeli smo da spavamo odvojeno. Dešava se 14. mart ove godine, taj dan smatram najtežim trenutkom mog života. Došla je, probudila me je, plakali smo dok smo pričali. Počeo sam da verujem da se odnos menja. Rekla je da želi sa mnom da priča. Rekla mi je da ne želi da se svađamo. Rekla mi je da nikada nije bila srećna i da me ne voli i da hoće razvod. Nije mi bilo jasno, osetio sam se u tom trenutku kao utabana cigareta. Ujutru je otišla na put, a rekla mi je da hoće da iseli stvari iz stana. Jedna osoba, neću njeno ime da spominjem... Dragana je rekla svašta jednoj osobi, a te stvari mogle samo da budu jasne njoj i meni. Suočio sam se sa rečenicom da je linija između ljubavi i mržnje vrlo tanka. Posle toga je počeo medijski klinč da ja nemam posao, da me ona izdržava... Od tada tri puta merim, dok ne presečem. Srećan sam što sam doživeo takvu ljubav", istakao je tada u rijalitiju Gavrić.

foto: Printscreen/Red Tv

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

01:19 POTRESNO! Saša Matić OTKRIO zašto Džej skoro NIKAD NIJE pevao Nedelju: Uvek bi PLAKAO, setio bi se DETINJSTVA (KURIR TELEVIZIJA)