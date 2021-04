DIDI FURA NOVI STIL! EVO JE KAO DEVOJČURAK: Prevariće vas šnalice u kosi, nije vašar, nego VERSAĆE, a najavila je potpuni LOM!

Dijana Janković Didi gostovala je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji, gde je govorila o svom duetu sa NBA košarkašem i reperom Andreom Drumondom.

Pevačica je otkrila kako je došlo do ove saradnje. Inače, Dijana je i ranije snimala pesme sa svetskim zvezdama, izmeđuostalog i sa reperom Šegijem.

"Moje ime je Dijana Rokvić, Didi Džej mi je umetničko i sada vas molim da me tako oslovljavate", rekla je na početku, pa progovorila o pesmi:

"Sreća mi sama kuca na vrata, pesma je snimljena pre godinu i po dana. Nisam planirala duet, imam oko 50 pesama koje sam snimila što se američke karijere tiče. Andre je čuo pesmu i bio baš zainteresovan i uzbuđen, izrazio je želju da sarađujemo, jako je talentovan. On se bavi košarkom, u top pet je najpopularnijih, to će mi značiti."

"Ja volim da napredujem, svaka pesma mi je bolja, ova pesma je brza. On je video da sam ja jako popularna, u centru pažnje i atraktivna, počela sam da radim uveliko, pa i on možda hoće da se probije pored mene", kaže Didi.

Didi ima mnogo "hejtera", pa je priznala kako im odgovara.

"Ništa ne odgovaram, radim, napredujem, imam pesme, spotove, gostovanja na poznatim američkim televizijama, predavala sam studentima, moji rezultati su veliki, niko nije ostvaren u Americi kao ja, Srpkinja. Hrabra sam, mnogo radim. Oduvek sam maštala da budem zvezda, ovo nije ništa", ističe pevačica.

"Mislim da će i Srbija početi da sluša muziku na engleskom jeziku. Nemam mnogo vremena, tamo mi ne daju mira. Moja prošla pesma je baš popularna, animirani je spot, kažu mi da sam jedinstvena, da imam super stil, nežan glas, tamo im se to baš dopada. Imam nešto što tamo pali, to je posebni dar, to privlači masu i ljude. Šta god ja kažem to bude bomba. Zahvaljujem se svima, svi iz Srbije me prate iako ne žele to da priznaju... Moj tim broji 100 ljudi, ali moja reč je presudna što se tiče svega u karijeri", izjavila je Didi.

Dijana kaže da je u Americi isplela svoju mrežu, kao i da tajno radi u studiju.

"Posle će biti haos. Imam album i višak pesama sa kojima ne znam šta da radim", kaže pevačica koja se bavi i modom.

"Imam u planu da napravim novu modnu liniju, ali neću reći čega. Uživam u tome, spoj muzike i mode su nešto veličanstveno. Stilista mi je retko kada potreban, jedino kada sam bila na turneji u Americi. Mnogo će se pisati o mojoj frizuri i mojim noktima. Pratim trendove i želim da budem drugačija i da diktiram. Čim se probudim smišljam u čemu ću se slikati, ali ja sam kao mašina. Trošim dosta, ulažem, ali sam počela da dobijam na poklon od dizajnera, ima tu svega", kaže Didi.

Nedavno je Didi dobila dete, a kaže da nije istina da je bebu ikada ostavljala samu.

"To su bile gluposti. Dajana je divna, počela sam da je vodim u firmu, ona ima 10 meseci i poput čarolije je. Povukla je i na jedno i na drugo. Mislim da sam sjajna majka", rekla je Dijana.

