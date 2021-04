PSUJEM MU SVE REDOM, IZGOVORIM SVAŠTA, PA MI POSLE BUDE ŽAO! Aleksandra Prijović otkrila da BESNI na Filipa, a on ni da PISNE!

Pevačica Aleksandra Prijović u skladnom braku je sa Filipom Živojinovićem sa kojim ima sina Aleksandra.

Ona je sada progovorila o bračnom životu i svađama, te je priznala da ona i Filip često ulaze u sukobe tokom društvenih igara.

- Ja sam više takmičarski nastrojena, ne volim da gubim, kad igramo neke društvene igre... Kad gubim, sve mu psujem, bolje da ne govorim šta on kaže! (smeh) Ne lete stvari, ali stvarno ne volim da gubim, pa izgovorim svašta i posle mi bude žao - ispričala je Aleksandra.

Mlada pevačica ističe da ona i njen suprug nikada nisu imali neke ozbiljne svađe zato što kada je ona "raspoložena" za to, on je namerno ignoriše.

- Ako sam ja nervozna i hoću da se svađam, on me ne sluša uopšte i ja se svađam sama sa sobom, zato se nikada nismo ozbiljno posvađali, jer on mene iskulira i to tako prođe - rekla je Aleksandra.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/I.B/Telegraf

Bonus video:

00:05 PRIJOVIĆA I FILIPOVA MAJKA NERAZDVOJNE! Pevačica snimila svekrvu u šetnji sa malim Aleksandrom!