KUVAR RAŠA ISKRENO: SEKA je sad moja seka, postali smo familija! Olja: Suprug je bio moj najbolji drug, osvojio me je šarmom!

Na početku razgovora za vaskršnji broj Kurira, velemajstor praseće bajadere, srpskog sušija i sporog jagnjeta, Raša Vlačič, prisetio se prvih sećanja iz svog detinjstva koji se tiču proslave Vaskrsa.

- Detinjstvo i proslava Vaskrsa budi u meni sećanja na najlepše i bezbrižne dane u mom životu - na porodicu, okupljanja. Baš na Vaskrs smo se svi okupljali, taj dan nam je bio kao druga slava. A familija nam je hvala Bogu, velika. Kad pomislim na ovaj praznik osećam toplinu.

Taj hrišćanski duh preneo si i na svoju suprugu i ćerke.

- Tačno tako, moje bliznakinje su vaspitane u duhu pravoslavlja. Od malena su naučene da se ovakvi praznici dočekuju sa radošću. Moja supruga Olja i ja smo sve ono što smo naučili još kao mali u svojim porodicama, sve to preneli na naše ćerke Nataliju i Katarinu, koje tu tradiciju sada nastavljaju.

Ove godine Vaskrs proslavljamo u specifičnim uslovima zbog pandemije koronavirusa. Da li će to nešto promeniti kod vas ili ste se već prilagodili novoj normalnosti?

- Ono što je meni najbitnije je da smo nas četvoro kao stub i osnova ove porodice zajedno. Za Uskrs i Božić nikad ne radim, tako da su to dva dana u godini, kada sam sa svojom porodicom, bez obzira na brojne poslovne obaveze. Promena ima, i to pre svega, što sa nama neće biti bake i deke, ali to ne znači da je radost praznika isčezla, ona je u nama i svake godine joj se iznova radujemo.

Olja, da li Raša pomaže u farbanju jaja?

- Pomaže uvek. Ipak, u tom delu priprema najveću pomoć imam od ćerki Natalije i Katarine. Mi volimo da farbamo neka neobična, šarena fensi jaja. Kod nas u kući je uvek žurka, a posebno kad farbamo jaja.

Ko najčešće pobeđuje u tucanju?

- Raša je uvek prvi. Zna da izabere prava jaja.

Da li imaš neki uskršnji specijalitet, a čiji bi recept podelio sa našim čitaocima?

- Moram priznati da sam ja pošteđen od kuvanja za Uskrs, tu su majka i tašta, čiji smo mi gosti za ovaj praznik. Kad Olja i ja postanemo baka i deka, onda će na meniju biti i Rašini specijaliteti.

Tvoja branša je posebno ugrožena pandemijom, mnogi restorani su zatvoreni. Kako se ti nosiš sa čitavom ovom situacijom?

- Sve te ružne misli oko aktuelnih dešavanja ja pokušavam da odstranim od sebe, na njih gledam kao da se dešavaju nekom drugom, a ne nama. Borba za egzistenciju postoji, ali ja imam sreću da radim sa divnim ljudima na projektu "Majke i snajke" i mnogo mi je lepo. Nadam se da će sve proći i da će sve ovo uskoro biti iza nas.

Olja, kako ste se ti i Raša upoznali?

- Bilo je to jako davno, pre nekih 30 godina. Meni je Raša bio najbolji drug, i to je dobitna kombinacija, jer sve znaš o toj osobi, nema nikakvih predrasuda ni čačkanja.

Da li te je Raša osvojio na prvi pogled ili na prvi zalogaj?

- Svega je tu bilo pomalo. Najviše duhovitošću i šarmom.

Da li ste i vas dve nasledile tatinu ljubav prema kuvanju?

K: - Ja volim da kuvam i da sebi zbrčkam neku zdravu hranicu, nasledila sam ljubav od tate, ali prvenstveno je moje zadovoljstvo u pitanju, a ne radi nekog pokazivanja.

N: - Kod mene je sušta suprotnost, ja sam više na mamu. Umem sebi da spremim ono najosnovnije, ali nikad mi interesovanja nisu išla u tom pravcu.

Ko je strožiji - mama ili tata?

- Tata zahteva disciplinu, a mama nam je više kao drugarica. Kod njega može sve i ne može ništa. Imamo odličan odnos sa oboje.

Šta najviše volite da Raša sprema za vas?

- Sve što on spremi je sjajno, ali Rašin biftek je nešto posebno. Njegove biftek rolnice su sve.

Da li bi ti mogao kao i takmičari da pogodiš šta ti je spremila majka a šta supruga?

- Naravno, na keca. To su dva različita pojma. Majka sprema opasno, a Olja zdravo. U sledećoj sezoni planiramo jednu specijalnu emisiju, gde će da spremaju moja majka i žena, ali da neko drugi pogađa, jer bih ja iste sekunde znao ko je šta spremio.

Sa Sekom si se baš zbližio na snimanja. Niste se ni poznavali od ranije?

- Ne mogu da kažem ni da smo više samo drugari, mi smo već postali familija. Ona je moja seka, a ne Seka, a ja njen bata. Naše energije kad se spoje, dešava se čudo. Svakim danom me sve više oduševljava, upoznao sam čoveka i to je najbitnije.

Da li ste imali prilike i privatno da se posetite?

- Nismo još, ostavljamo to za period nakon završetka prve sezone. Sad nam ne dozvoljava vreme, ali već smo se sve dogovorili.

Postao si prava medijska zvezda. Da li su gledaoci već počeli da te zaustavljaju na ulici i da ti traže autogram, sliku?

- Jesu, pitaju me ljudi kako da se prijave, hvale nas. Reakcije su odlične. Ne mogu da se žalim.

