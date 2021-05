MILICA TODOROVIĆ SA PORODICOM ZA VASKRS: Farbam živa jaja, majka sprema trpezu!

Milica Todorović će Vaskrs provesti sa svojom porodicom u rodnom Kruševcu, kao i prošle godine kada je bilo vanredno stanje. Pevačica i njena majka Jasmina otkrile su za Kurir kako izgleda praznik u njihovom domu, ko je zadužen za pripremanje trpeze, a saznali smo i za Miličin peh sa jajima od prošle godine.

Kako izgledaju Vaskršnji praznici kod Todorovića?

M: Osim prošle godine kada smo bili zatvoreni, ranijih godina sam često radila i nisam bila s porodicom. Sada me raduje što mogu da budem sa njima, da se družimo, smejemo, kuckamo jajima.

J: Kod nas je veselo, to su trenuci koji se pamte. Spremamo hranu zajedno, farbamo jaja. Milica je prošle godine napravila jedan peh (smeh)...

Kakav peh?

M: Mama je ofarbala jedan deo, a drugi deo je ostavila za sestru i mene. Ta jaja su izgledala skuvano. I sestra i ja smo ih samo potopile u boju. Još smo se trudile, ukrasile ih, stavile one biljčice da izgledaju šareno, lepo. I kad je došla nedelja da se svi kuckamo, prvo je zapalo tati živo jaje. Ono se tako fino razlilo. Meni moraš sve da napomeneš. Trebalo je da mi kaže da nisu skuvana. Inače, kada sam bila mala, sestra i ja bismo farbale jaja, pa sam joj, ako polomi neko, pevala "Anđela, mama će te grditi". A imala sam i pesmicu "sjajmo, sjajmo jaja".

J: Onda je tu počelo opštenarodno veselje, jer svako drugo jaje nije bilo skuvano. A da ne pričam o jajima koja smo slali kad dođu gosti. Mada kurtoazno, niko se nije javio da su jaja živa (smeh). Prihvatam krivicu. Krenula sam da odmorim, a one su rekle "mama, nemoj ti sve da farbaš". Rekla sam "okej, evo ova umotana ofarbajte vi". Podrazumeva se da nisu skuvana.

Ko je zadužen za prazničnu trpezu?

M: Sve običaje ispoštujemo. A svakako, najlepši običaj je kuckanje jajima, takmičenje čije je jače. Mama je zadužena za trpezu, ali naravno, tu smo sestra i ja da pomognemo šta god da treba. Mada, ja nisam toliko vešta u kuhinji, ali volim da učim od mame.

J: Kuhinja je moj teren, tu se snalazim odlično. Ali svaka je pomoć dobrodošla i ćerke mi rado uskoče. Trpeza je raznolika, ima svega. Milica sada vodi više računa o ishrani, pa ima redukovanije porcije, spremljene na malo drugačiji način.

Duhovitost Ja sam na tatu, mama zna da povuče ručnu

Uvek si pričala da si duhovitost nasledila od tate, ali i tvoja mama ima tu osobinu.

- I mama je zabavna, s tim što ona ima granicu, zna kada treba da stane. Za razliku od tate. On je taj lik koji govori i šta treba i šta ne treba, iskren je do koske, spontan. To sam povukla na njega. Mama zna da povuče ručnu, on i ja ne znamo.