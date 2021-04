MUŽ TANJE SAVIĆ IZNEO NOVE OPTUŽBE NA NJEN RAČUN? Dušan se oglasio, tvrdi da pevačica NE ŽELI DA DOĐE PO DECU u Australiju?

Porodična drama Tanje Savić i njenog supruga Dušana Jovančevića koja je potresla javnost, a u kojoj ga je pevačica optužila kidnapovanje sinova, nikako da se okonča.

Naime, Savićeva je alarmirala javnost i borila se da dokaže da joj je Jovančević prošlog aprila uzeo decu i bez njene saglasnosti ih odveo u Australiju.

Tanja se i dalje se nalazi u Srbiji, dok su njeni naslednici Maksim i Đorđe sa ocem u Australiji. Dušan se sada navodno oglasio i istakao da Tanja navodno ne želi da ode po decu u Australiju.

"Mislim da nema šta da se pričam. Sve je u redu, deca su tu. Tanja je u Srbiji i ne želi po decu da dolazi", napisao je navodno Dušan u poruci.

Inače, pevačica Tanja Savić već devet meseci prolazi kroz pravi pakao, s obzirom na to da sinove nije videla od marta meseca, te je zbog toga odlučila da tuži svog supruga.

- Konačno smo dobili dan za suđenje. To je 19. februar i ako sam već ovoliko čekala, sačekaću i još ovoliko, tako da mi to daje još jednu nadu i neku novu dimenziju sreće da će mi se snovi ostvariti i da pravda pobedi, jer živim za pravdu. Pravdoljubiva sam osoba i ne želim nikom, kao ni sebi, da neko pati. Ove stvari koje su mi urađene ja to ne bih nikome uradila. Smatram da svaka majka treba da bude pored svoje dece. Deci je tu i mesto. Ne mogu da kažem da nije mesto pored oca, naravno da jeste, ali niko nema pravo da decu odvaja od majke - iskrena je bila Savićeva za Idj.

