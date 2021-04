MUŽ MIJE BORISAVLJEVIĆ IMAO ESTETKU KOREKCIJU! Bojan otkrio šta je PROMENIO na sebi, pevačica nije imala POJMA

Nevenčani suprug pevačice Mije Borisavljević, pevač Bojan Grujić, povrdgao se specifičnom tretmanu. On je na Instagramu objavio fotografiju na kojoj više nema zaliske, ali nije otkrivao kako se rešio ovog problema.

- On je imao zaliske koje je samo on primećivao. Nisam ni znala da mu to smeta. Tako da je on juče samo otišao da to sredi. Mislim da je radio hiperpigmentaciju. Čak i kada je došao kući ja to nisam primetila dok mi nije rekao i pokazao sliku. Na slici sam videla da je kao imao neke zaliske, ali ja to ranije nisam primećivala. I kada je to objavio, krenuli su da zovu ljudi sa svih strana! Muškarci, čak i moji drugovi iz škole! Svi živi! Tek onda sam shvatila koliko u stvari muškarci imaju problem sa tim zaliscima, koliko to njima ustvari smeta - rekla je pevačica i istakla da je sada Bojan konačno zadovoljan.

- Mislila sam da je to tako normalno, prirodno, da takvi treba da budu zalisci, meni to nije ništa strašno niti on ima problem sa kosom. Ali, eto, on je perfekcionista i sada je zadovoljan. Ništa ga nije bolelo, njega nikad ništa ne boli – kaže nam Mia kroz osmeh.

Podsetimo, lepa pevačica je u sedmom mesecu trudnoće i nosi devojčicu. Bojan i Mia već imaju ćerkicu Emu, koja sa nestrpljenjem očekuje prinovu, baš kao i poznati par.

