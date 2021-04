SVI JE NAPADAJU, TRPI UVREDE Kija u Kontra Šouu progovorila o učešću majke u rijalitiju: Nisam imala poziv s njom, ali sam PONOSNA

Kristina Kija Kockar večeras je u emsiji “Kontra šou” govorila o svojoj majci Nadici Zeljković koja je od septembra deo rijalitija “Zadruga”:

Ona je tamo. Kruška ne može da rodi jabuku. Ona je mene rodila, vaspitala, ja sam polovina nje. Neke loše stvari koje sam imala od tate ona je pokušala da vaspitnjem koriguje, ostale su neke stvari od tate, geni su geni. Pokupila sam od oboje dobre strane - rekla je Kija.

foto: Kurir

Svi je napadaju. Moja mama nema 60 godina kao što govori ona sama, ima 59 godina, nije baba, nema ni unučad. Ona se tamo bori, svi je napadaju jer govore istinu. Nisam imala poziv sa njom, ne zovu me da budem žiri da se neke stvari ne bi promenile. Bila sam ljuta na početku, bila je ispijena jer je držala to u sebi. Kad je konačno rekla to što misli, ja sam bila preponosna, iako je trpela uvrede, iako su pominjali mene. Nema veze, nek kaže šta misli i nek bude svoja i ja ću biti najponosnija - zaključila je Kija u emsiji Kontra šou.

foto: Kurir

