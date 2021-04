BOJANA I MIRKO OFARBALI JAJA ZA USKRS! Šijan objavio fotku iz porodičnog doma u Surčinu: Baš su bili VREDNI I KREATIVNI! (FOTO)

Dečko Bojane Rodić i sin Goce Božinovske, Mirko Šijan oglasio se na svom Instagram profilu i pokazao kako su ofarbali jaja.

Naime, on je objavio fotku iz kuhinje gde je uslikao korpe sa jajima, a svi su se zapitali da li je Bojana ove godine pomagala.

Čuvarkuću su odmah odvojili, a korpe su ukrasili sa raznim uskršnjim motivima u kojima su dominirali zeke i pilići, a žuta boja dominira.

Bojana Rodić i Mirko Šijan za Božić su saopštili da čekaju njihovo prvo dete, a ova vest obradovala je najviše njegovu majku pevačicu Gocu Božinovsku.

Goca je veoma srećna što postaje baka, a sada je istakla da joj je najbitnije da se njen sin i snajka vole.

"Oni se jako vole i to je meni najbitnija stvar u svemu ovome. Čim si doneo odluku da se rodi dete znači da se volite. Tako se lepo slažu, nikada ih nisam čula da se svađaju, da imaju probleme, da dolaze, odlaze... Mirko se promenio 360 stepeni. On je meni smešan. Kaže: "Mama, ja moram bebu sad u ovu sobu", reko izaberi ti u koju ćeš. Onda bira već koje boje zidove će, reko nemojte to dok ne vidite pol bebe", rekla je Goca u emisiji "Premijera-Vikend Specijal".

