OVAKO SE SLAVI PRAZNIK KOD OSMANA KARIĆA! Sve je spremno u LUKSUZNOM domu na Zvezdari, a posebno mesto U VILI čuva baš za Jovanu!

Stefan Karić učesnik je četvrte sezone najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima, "Zadruga", a trenutno je u turbulentnoj vezi sa Jovanom Ljubisavljević. Iako se njihova situacija menja iz sata u sat, njegov otac, Osman Karić, srčano brani njihovu vezu i svakodnevno pokazuje da je na strani njihove ljubavi.

Kako Stefan već drugu godinu ne slavi Uskrs kod kuće, Osman je otkrio kako se obeležava Veliki petak i Uskrs u luksuznom domu porodice Karić, ali i kako će dočekati potencijalnu buduću snajku.

- Veliki petak i Uskrs se kod nas, Karića, slavi baš kao i kod svih pravoslavnih vernika. Često me ljudi pitaju kako ga slavim, s obzirom da se zovem Osman. Moji česti, a i jedini odgovori su da sam rođen u Beogradu, kao drugo koleno, prvo moj otac, koji je slavio dok sam ja bio dete, pa sam i ja nastavio. Kad je sin u pitanju koga sam kao dete za njegov prvi rođendan i krstio. Veliki petak se kod nas u kući posti, farbaju se jaja, jede se riba, morski plodovi i salate. Što se tice trpeze i Uskršnjeg ručka zadužena je moja supruga Kristina, spomenuću i moju majku koja više nije među živima i naravno moju taštu koja hranu degustira dok još i ne dodje do trpeze, da se slucajno ženi ne omakne neki otrovčić i vidu mišomora, hehe... Naravno, šalim se, ja moju ženu i taštu obožavam - objasnio je Osman.

Takođe je otkrio da li bi buduća snajka takođe bila zadužena za bogatu Uskršnju trpezu, a on se odmah osvrnuo na trenutnu Stefanovu izabranicu u rijalitiju, Jovanu Ljubisavljević:

- Što se tiče snajke, ne očekujem ništa što ona ne bi želela, nisam siguran koje će vere snajka biti, a ja priželjkujem da to bude Jovana Ljubisavljević, verujte da bi uživala u našoj porodici, jer to zaista zaslužuje. E, sad šta će biti i da li je to zaista prava ljubav, vreme će nam pokazati - otkrio je on.

S obzirom da je istakao kako porodica Karić drži do običaja, te da ovaj praznik Stefan uvek provede u krugu porodice, Osman je otkrio da li postoji uspomena koju će njegov sin uvek pamtiti, a desila se baš na ovaj bitan datum:

- Što se tiče Stefana i uspomena za ovaj praznik, zaista ne znam, ali samo to porodično okupljanje i ručak svaki put je iznenađenje za sebe. Taj dan je predivan i kad kiša pada, taj dan je porodičan dan. U tucanju jaja pobeđuje kako kad, menjanjem jaja menja se i rezultat,. Mislim da je Stefan baš rekorder u tome, jer on ih kuca preko cele godine - našalio se on.

