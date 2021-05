ZORANA PAVIĆ CELI ŽIVOT JE JELA JEDNOM DNEVNO: Završila na INFUZIJI zbog jedne voćke, a uz ovaj JELOVNIK je smršala 20 KG

Pevačica Zorana Pavić smršala je 20 kilograma i ljudima pokazala potpuno novu sebe.

Kroz razne dijete i metode, naučila je bitnu životnu lekciju - sve varijante koje su brze, one su i kuse.

- Ugrozila sam zdravlje rigoroznim varijantama, tačnije koristila sam sirup za detoksikaciju i jela samo limun. Nažalost, nakon toga može samo da se završi u bolnici i to nikako ne treba sebi dozvoliti. Limun ubija apetit, ali ubija i organizam. Jednom prilikom sam završila na infuziji. A jednom mi je pre emisije „Posle ručka" toliko pozlilo, da su morali da mi ukažu pomoć kako bi sve bilo u redu. Promena ishrane, fizička aktivnost, laseri, kao i ogromna volja i želja da opet budem ona stara Zorana su mi pomogli - poručuje pevačica koja je objasnila kako izgled njen jedan meni.

- Ceo svoj život sam grešila, jela sam jednom dnevno u nekim večernjim satima kada po ceo dan imam obaveze. Sada sam sve promenila. Ujutru pre nego što popijem kafu pojedem šumsko voće koje mi prija ledeno. Za ostale obroke jedem bareno meso i povrće. Riba koja može da bude sardina i tuna. Salate i to, ne mešanje ugljenih hidrata i proteina. Volim da pojedem rukolu koja je zdrava – kaže Zorana, koja kao i svi umetnici, trenutno nema posla.

- Na gubitku su svi, ne samo u kontekstu zarade. Sem što nam je to profesija, to nam je i velika ljubav. Svaki umetnik kada ne radi svoj posao, oseća se beživotno. Ne želim da pristanem na to da je život stao, uvek sam nepopravljivi optimista - govori Pavićeva.

- Iskreno rečeno, ispada kao neko predskazanje, jer nas je toliko ljudi napustilo. Imam u planu brzu pesmu koja bi mogla da razbije ovu tugu. Rođena sam kao borac, ceo svoj život sam uložila da budem svoja i nezavisna.

