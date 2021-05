ŽIVELA AMERIČKI SAN A POSLE RAZVODA SE VRATILA U BG Komšije raskrinkale Mariju Karan, videli joj i bivšeg, a ovo kupuje svaki dan

Komšije Marije Karan bile su raspoložene da ispričaju sve što znaju o popularnoj glumici, koju nakon razvoda mnogo češće viđaju u Beogradu.

- Marija je ljupka i prijatna žena. Viđali smo je sa bivšim suprugom Džoelom Lubinom po kraju. Na kraju sam u medijima pročitala da je on zbog nje došao u Beograd kako bi proslavili katolički Uskrs. Delovali su srećno i zadovoljno, barem na ulici nisu imali razmirica. Pristojni ljudi, kao i svako kada završi sa brakom. Imaju zajedničkog sina i naravno da je sjajno to što su ostali u dobrim odnosima. Ne bih rekla da je kod njih došlo do ljubavnog pomirenja, jer deluju oboje prijateljski nastrojeno. Ne drže se čak ni za ruke - kaže Marijina komšinica i dodaje:

- Ona je uživo mnogo slađa. Iznenadila sam se. Znam da je dugo živela u Americi, ko bi rekao da će se posle toliko godina vratiti u prestonicu. Nisam sigurna da li se zauvek doselila ovde, ali je svakako lepo kad je svakodnevno viđamo na ulici - poručuje komšinica.

Susedi kažu da Džoel kada dode u Beograd odseda u hotelu ali da je čest gost Marijinog stana tokom dana. Sa obližnje pumpe kažu da glumicu stalno viđaju sa sinom Markom Leom.

- Ne gledam toliko televiziju I ne pratim medije, da mi koleginica nije rekla da je to Marija, ne bih je ni primetio. Imala je neku masku na licu, svezanu kosu, žurila je. Ne volim toliko da obraćam pažnju na ljude, sećam se da je svaki put bila sa sinom – govori pumpadžija.

Kasirka iz obližnjeg marketa ističe kako glumica uvek kupuje osnovne namirnice.

- Mi smo mala prodavnica, pa pretpostavljam da Marija zbog toga kupuje samo osnovne namirnice, a da u veću kupovinu ide negde drugde. Hleb, jaja, mlečni proizvodi, to je ono što se uvek nalazi na njenom spisku. Nisam primetila da uzima grickalice i sve ono što goji. Zato ona tako dobro i vitko izgleda. Blago joj se, i ja bih volela da imam takvu liniju - rekla je kasirka kroz osmeh.

STALNO KUPUJE SVEŽE CVEĆE U obližnjoj cvećari, prodavačica nam otkriva da Karanova stalno kupuje sveže cveće. - Obožava cveće i često svrati kod nas kako bi pazarila. Najčešće kupuje orhideje i gerbere, ali nije puno probirljiva. Sve što joj se učini lepim tog dana, ona pazari. Takođe voli I sezonsko cveće, jednom prilikom mi je rekla kako voli kad joj ceo stan miriše na cveće, to je smiruje i opušta.

