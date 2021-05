DA SAM SPONZORUŠA DEČKO BI MI KUPIO AUTO OD 90.000 €, A NE OD 10.000! Dragana Mitar šokirala: Bila bih sa MILIJARDEROM da je TAKO

Nekadašnja učesnica Zadruge, Dragana Mitar posle neuspelog braka, a potom i veze sa Edisom Fetićem, Dragana je sreću pronašla kraj nove ljubavi, dečka Đorđa, s kojim se nedavno pomirila posle raskida.

"Ja sam Đorđa uvela u sav ovaj rijaliti. Raskidi su se desili upravo zbog tog pritiska fanova Zadruge, stalno spajanje mene sa nekim drugim. Govore da ja drugog volim, da ja sa Đorđem samo glumim. Šokirana sam bila tim prepiskama, ja svoj Instagram koristim samo zarad reklama.Prepiska mi nije poznata, jer ja nemam nijednu drugaricu kojoj se dečko zove Marko. Đorđe zna sve moje drugarice, zna da ne postoji Marko. Šifru mog Instagram profila imamo moj frizer i ja, on tvrdi da ništa nije primetio", rekla je Dragana.

"Prvo, ja se tako ne izražavam, drugo, što bih ja bila takva prema nekom ko je dobar prema meni? Taj dečko me je voleo, poštovao, krivo mi je što se ovo desilo. On koliko me poznaje, zna da ta prepiska nema veze sa mnom. U prepiskama piše da ja želim automobile, pare, stanove. On, niti mi je davao neke pare, jeste kupio mi je auto za rođendan koji košta 10.000 evra. Da sam neka sponzoruša, taj auto bi koštao 90.000. Ni u jednom trenutku ja njemu nisam ništa tražila, niti je on dužan meni bilo šta da plati. Da sam sve vreme tražila, ne bih živela u Beogradu, nego bih već sada bila sa nekim milijarderom."

Otkrila je i šta misli o odnosu Nenada Aleksića Ša i Tare Simov, koji ne prestaju da šokiraju ponašanjem u Zadruzi.

"Ja sam tek sada videla koliko je Ša labilna ličnost, ali nisam mogla da verujem da može da bude sa Tarom. Em je 20 godina mlađa od njega, em ne mogu oni da se nose, niti će moći napolju. Ako je već to hteo da uradi, trebalo je to da bude neka žena približna negovoj ženi. Njega su sada nahuškali da je Ivana sa Vladimirom Tomovićem, on sada pokazuje pravog sebe. Tara je meni draga, njoj će se sve oprostiti zbog godina, njemu neće. Sada da uđe Ivana, njih dvoje bi se razdvojili, on je takva ličnost", izjavila je.

Kurir.rs/Objektiv/M.M.

