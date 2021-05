ŽENA OD SULTANA PROGOVORILA O ESTETSKIM OPERACIJAMA! Tijana otkrila šta je sve radila na sebi, a evo šta će PROMENITI

Pevačica Tijana Milentijević, poznatija kao "Žena od sultana" takmičila se u "Zvezdama Granda", a sada se prisetila tog perioda.

Mislim da ne, bila sam veoma mlada kada sam se prijavila za takmičenje "Zvezde Granda", imala sam 13, 14 godina, tako nešto, i bio je skroz drugi žiri. Nemam neke traume, nisu bili toliko oštri kao sada. I nisu toliko ocenjivali stajling kao sada. Mada, ja sam tada bila veoma mlada, bila sam u baletankicama, haljinicama, u nekim više dečijim stvarima- iskrena je Tijana, a kako se od tada mnogo promenila pitali smo je i koje estetske korekcije je na sebi uradila:

- Za one koji ne znaju, jedino što sam korigovala su grudi i to uvek kažem. I eto, neka mala korekcija usana, što danas većina devojaka radi, tako da mislim da to nije nešto strašno i da ni u čemu nisam preterala - smatra pevačica, pa otkriva šta bi još na sebi korigovala:

- Jedino što bih menjala povremeno jeste boja kose - kaže Milentijevićeva, a osim estetskih promena, ona je radila i na svom glasu i to u školi Marije Šerifović i Danijela Pavlovića. Tijana, međutim, nije bila u takmičenju kada i Šerifovićka:

- Ne, Marija Šerifović nije bila u žiriju kada sam ja bila u "Zvezdama Granda". Ali poznajem je privatno, i Danijela i nju jer kod njih sam išla u školu pevanja pre samog učešća u "Zvezdama Granda" i mnogo toga sam naučila. Naučila sam tehniku disanja, tako da, apsolutno se ne kajem i ponosna sam što sam završila njihovu školu pevanja. Ali je bilo strašno na časovima, stvarno se puno stvari uči i meni je tada, možda, bila truma kada su mi ukazivali na greške koje su stvarno postojale. Ali sada sam srećna i zadovoljna što sam sve to uspela da ispravim - otkriva ona.

