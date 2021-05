KOD SEKE U DOMU UVEK JE TRADICIONALNO NA USKRS, A UZ JOVANA I JAKOVA SVE JE LEPŠE: Seka Aleksić otkrila koliko uživa sa porodicom!

Seka Aleksić posebno se potrudila da vaskršnja dekoracija u njenom domu izgleda efektno i bajkovito.

Pevačica je otkrila kako će ove godine provesti Uskrs, šta je poželela za svoj jubilarni 40. rođendan i kako je korona i trenutna pandemija uticala na njenu porodicu.

Kako ćete ove godine provesti Uskrs i da li će se nešto razlikovati u odnosu na prethodne?

- Kod nas u domu je uvek nekako tradicionalna priprema za Vaskrs i uvek smo kod kuće sa svojim najmilijima i uživamo. Ove godine posle Vaskrsa ćemo takođe otići kod bake i deke, Vaskrs je tri dana, tako da ćemo u nedelju biti kod kuće, a ostatak Vaskrsa provesti u Negotinu i baš se radujemo.

Poznato je da uživate u tome da dekorišete svoj dom za praznike i uvek ostavite sve bez daha, da li Vam je sada draže da to radite zbog dece?

- Svakako da sam uvek dekorisala za velike hrišćanske praznike svoj dom, ali otkad su tu Jovan i Jakov nekako je to sve lepše i drugačije, sa mnogo više ljubavi, iščekivanja, želja da sve bude lepo, svake godine dekoracija je drugačija, drugačije su boje... Sada je Jakov već veliki, pa može slobodno da kaže koju boju voli i šta mu se dopada, kako bi sve to voleo da izgleda i ja slušam njega i radim onako kako on želi.

Da li ste naučili Vaše sinove nekim tradicijama za Vaskrs i da li generalno ispoštujete sve običaje? Ko najviše učestvuje u farbanju i ukrašavanju jaja?

- Jesam, naravno. Za Jakova je Vaskrs kada se jaja kuvaju i on svaki put pita da li je danas Vaskrs, misli tačnije da li ćemo danas farbati jaja i presrećan je. Jakov voli plavu, crvenu i žutu boju, tako da ćemo imati u svim bojama jaja, kao i svake godine. Naravno da ih učimo svemu, Jovan je još uvek mali, ali je dete koje pokazuje ljubav, i pokazuje prstom da hoće da poljubi ikonu, jer vidi to od nas i od Jakova. Decu učimo ne samo tradiciji, nego i veri, jer vera je važna, tradicija manje-više. Što se tiče ukrašavanja, od prošle godine u tome učestvuje i Jakov, on mi pomaže i ukrašava jaja zajedno sa mnom.

Hoće li biti organizovanog takmičenja u kucanju jajima i ako da, jeste li takmičarskog duha?

- Pa ja nisam osoba koja organizuje takmičenja, ali svakako da svake godine tražim neko jaje koje je onako tvrđe i šiljato i koje može teže da se olupa, ali prošle godine Jakov je pobeđivao sve nas, pa mislim da će tako biti i ove, ali naći ću mu garant negde morkino jaje pa da sva druga razbije (smeh).

Nedavno ste proslavili svoj jubilarni 40. rođendan. Šta ste poželeli?

- Za 40. rođendan ništa drugo nisam poželela osim zdravlja i još dece i volela bih da Bog usliši naše želje i da imamo još dece i da uživamo u svemu tome. Zdravlje je čoveku najvažnije, kad je zdrav on može sve.

Kako je korona uticala na Vas? Brojne Vaše kolege se žale da jedva opstaju, budući da već godinu dana nigde ne nastupaju.

- Što se tiče korone i nastupa, kod svih je isto, nema tu neke razlike. Veljko i ja smo racionalne osobe i uvek smo tako funkcionisali i živeli, ali svakako da je svakome ova korona u svakoj sferi donela neke finansijske gubitke i poteškoće, ali mislim da kada u porodici ima ljubavi, sloge i razumevanja da je sve nekako drugačije i lakše. Dugo se ne nastupa i iskreno, kao i svi drugi, se nadam da će se to promeniti uskoro. Mislim da je korona nekako na ugostitelje i moje kolege najviše pogodila, što se tiče tog nekog opstanka i zarade na bilo koji način, da li je to muzičar, pevač, zvezda, nije, jeste, kako god, uticalo je na sve, pa i na nas.

Vi i Vaš suprug Veljko ste preležali koronu. Kakva je Vaša poruka posle svega građanima Srbije?

- Veljko i ja jesmo preležali koronu, ali kod nas je to bilo zaista blago, pa na osnovu toga ne mogu baš da pričam ljudima svoje iskustvo. Nisam osoba koja ne veruje da postoji virus, virus svakako postoji i definitivno najviše napada slab imuni sistem, a mi se trudimo da se zdravo hranimo i koristimo suplemente, nevezano za koronu. Moj muž je sportista i on to radi već godinama unazad. Što se tiče poruke koju bih poslala ljudima, štitite se, budite ozbiljni i sluštajte struku.

