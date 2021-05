NADAM SE DA ĆU VAS OBRADOVATI LEPIM VESTIMA: Soraja poštuje običaje za Uskrs sa porodicom, pa otvorila dušu o BUDUĆNOSTI!

Soraja Sara Vučelić najradosniji hrišćanski praznik proslavlja u krugu porodice, a otkrila je kako to izgleda.

Kao su ove godine Prvi maj i Vaskrs dan za danom, Soraja otkriva da li će se malo opustiti, s obzirom na trenutnu situaciju sa koronavirusom.

"Ja sam svakako opuštena, bez obzira na situaciju. Na moj život ne utiču nikakvi drugi faktori, osim mene same. Jeste da je do neke granice ograničeno kretanje i sve se usporilo, ali bez obzira na to, ima toliko lepih mesta koja mogu da se posete i na kojima može da se uživa, a na koje čovek ne bi ni obratio pažnju, da se nije desila pandemija i zatvaranje granica. Praznik ću, kao i svake godine, provesti sa porodicom i u veselju", ispričala je Soraja.

Starleta je otkrila ima li neku posebno dragu uspomenu koja je veže za Vaskrs.

"Uglavnom su nam svi praznici jednaki i provodimo ih u lepoj, veseloj atmosferi. Ne znam šta bih izdvojila posebno, isto je kao i kod drugih ljudi", odgovorila je ona.

"Običaje poštujem i vesele me, ali značaj pridajem onome šta zaista jeste Vaskrs - a to je tuga za stradanjem i veselje vaskrsenju Isusa Hrista", ispričala je Soraja.

Kako kaže, Soraja ima planove za budućnost.

"Kod mene uvek ima planova, ali ja sam neko ko prvo voli da ih realizuje, pa da tek priča o tome. Ova situacija je uticala na ceo svet, na nekog pozitivno, na nekog negativno, ali nažalost i dalje se ljudi bore protiv opasnog virusa. Nadam se da ću vas uskoro obradovati nekim lepim vestima vezano za moje planove", ostala je, kao i uvek, misteriozna Soraja.

