VELIKI SMO GURMANI, ALI ISPOŠTUJEMO SVAKI POST! Đani i Slađa otkrili kako izgleda praznik u NJIHOVOM DOMU, ispričali sve! (FOTO)

Pevač Radiša Trajković Đani i njegova supruga Slađana pokazali su kakva praznična atmosfera vlada u njihovom domu u Beogradu na vodi za Vaskrs.

Trajkovići su pokazali bogatu uskršnju dekoraciju i šarena jaja ukrašavana različitim tehnikama.

- Naši roditelji su nas učili starim običajima, moja pokojna majka me je naučila mnogim stvarima kad su praznici u pitanju. Veliki petak je, zna se, dan kada se posti, obavezno farbamo jaja na Veliki petak. Na posnoj trpezi uvek se nađe pasulj prebranac, riba, krompir salata, razne salate, ma sve posno. Koristimo i moderne tehnike farbanja jaja, ali ostalo nam je ono da farbamo u lukovini, to ''starinsko'' što se kaže. Prvo jaje je čuvarkuća, ono je uvek crveno - otkriva Slađa i dodaje:

- Đani uglavnom pomaže oko nabavke namirnica za Vaskrs ili pođe neko od dece, jer za praznike idemo u velike nabavke. Hvala Bogu, ima nas malo više. Ne dočekujemo Uskrs posle ponoći, nije baš Nova godina, ali pripremamo obavezno pečeno prase, salate, roštilj, rusku salatu, sve kako treba za jednu slavsku trpezu - kaže Slađa, dok Đani otkriva ko u njihovoj porodici ne propušta nijedan post.

- Naš stariji sin Miloš je još kao dete, od sedmog razreda, počeo da posti sve postove, ali bukvalno od početka do kraja posta on posti i onda ide na pričest. Jedne godine je bio pod Ostrogom na pričest. Niko ga na to nije forsirao. On je to iz kuće povukao. Slađa u poslednjih pet, šest godina ima tih zdravstvenih problema, i verovatno je i to uticalo na njega u poslednje vreme. Miloš je svakako opravdao sve nas, mnogo je pobožan. Svi u kući smo gurmani i volimo da jedemo, a ja uvek ispoštujem te velike praznike, na Veliki petak i Badnje veče post je obavezan - ističe Đani, a pevač i njegova supruga progovorili su i o boravku u Dubaiju, odakle su se vratili pre nekoliko dana.

- U utorak smo stigli iz Dubaija. Lepo smo se proveli, malo smo odmorili i opet sve ispočetka, sve isto. Bili smo tamo sa našim kućnim prijateljima, bilo nam je lepo, družili smo se malo, pobegli malo iz Beograda, prijalo nam je baš - ističu Trajkovići, a na pitanje da li planiraju slavlje povodom srebrne svadbe koja se bliži, poručili su:

- 17. maja nam je 25 godina braka, ali: ''Nema ništa majko od našeg veselja''. Sve zavisi od situacije, ali ne verujemo da će biti slavlja. Nadamo se da će biti prilike u neko skorije vreme da se to proslavi onako kako dolikuje i kako bismo mi to voleli - kažu Đani i Slađa i otkrivaju kakav odnos imaju sa snajom Ninom, te da li joj nešto zameraju.

- Sa snajom se slažemo super, ona je super. Stalno je kritikujem, kažem joj: ''Jao, Nina, pa što si toliko smršala?''. Ona mi kaže da jede, ali baš je smršala, ma prelepo izgleda. Mladi su, ali su jako fini i jako odgovorni, što sam se i ja iznenadila - kaže ona.

Oni ove godine proslavljaju 25 godina braka, te su poželeli da se nikad ne posvađaju.

- Ono što mi imamo ne može da zameni ni 50 nekretnina. Samo da živimo ovako kako smo do sada živeli i nema za nas zime. Naši jako bliski prijatelji koji nas godinama poznaju znaju da je to istina i da se nikada nismo ozbiljni posvađali ni oko čega. I našoj deci bismo poželeli da imaju brak kao što imamo mi. Kad klone jedno od nas uvek je tu ono drugo da sve vrati na svoje - poručuju Trajkovići, a Slađa je otkrila i koliko joj je značila Đanijeva podrška tokom oporavka od moždanog udara, koji je imala u januaru ove godine, te kako se sada oseća i da li trpi posledice.

- Đani je sve vreme bio uz mene nakon moždanog udara. Na sreću, u pitanju je bio blaži moždani, a Đani mi je sve vreme pričao: ''Pusti to, ništa ti neće pobeći''. Baš je bio brižan. Ja sam super, nisam tip žene koji voli da se žali, ali ova promena vremena mi jako smeta. Na sreću nemam posledice moždanog udara, ali osetljiva sam na promene vremena, boli me glava, budem neraspoložena, ali, Bože moj, guramo.

