SAŠA MATIĆ OTKRIO DA JE NAJVEĆI BAKŠIŠ DOBIO ZA 5 MINUTA PEVANJA: Pevaču PARAMA ruke napunio ZORAN ŠIJAN!

Pevač Saša Matić otkrio je da je najveći bakšiš dobio za pet minuta pevanja od pokojnog Zorana Šijana.

foto: Printscreen

- To sam skoro otkrio, najveći bakšiš za 5 minuta pevanja, došao sam gost u jedan klub u Beogradu, bio je tu Zoran Šijan, tražio je od mene da otpevam "Dva galeba bela", i ja sam otpevao tu pesmu i vratio sam mikrofon Vladi Stojanoviću koji tada svirao i pevao tamo, i dobio sam 2.000 maraka – priča Saša.

foto: Printscreen

- Ja onda kažem Vladi, "Da ti dam samo ovo", a on meni "Pa je l' ti znaš koliko je to para", ja kažem "znam, 2.000 maraka", "I ti to meni vraćaš sad" kaže on meni... "Sale, mene da su pitali da pevam tu pesmu, ja ne bih znao, ostavi te pare i kad završim idemo u restoran da jedemo" i tako smo sve rešili – završava priču pevač u Premijera - Vikend specijalu.

Kurir.rs/S.M.

