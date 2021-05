NISAM RELIGIOZAN, ZBOG ĆERKICE SLAVIM USKRS: Vuk Mob progovorio o prepirkama sa verenicom, pomoći oko bebe i tradiciji!

Reper Vuk Mob i njegova verenica Olivera Konatar po prvi put proslavljaju Uskrs sa ćerkicom Teonom, koja im je vratila osmeh na lice i unela posebnu radost u živote.

foto: Nemanja Nikolić

- Uskrs ćemo proslaviti kao što smo ga proslavljali i prošle godine, jedina razlika je što nas je sada više. To je prvi veliki praznik naše ćerkice i zbog toga ću se potruditi da ispoštujem tradiciju. Cela porodica je euforična kad dođu praznici, a iskren da budem, otkako znam za sebe učestvujem koliko moram. Nikada se praznicima nisam preterano radovao, ali me menja to što imam dete koje će kroz koju godinu Uskrs i Božić voleti najviše. Olja će se pobrinuti za trpezu, jaja i dekoraciju, a ja za pivo s prijateljima i ostalim članovima porodice - poručuje Vuk, i dodaje da će Olja biti zadužena za prenošenje tradicije Teoni.

- Za to će biti zadužena Olja s obzirom na to da nisam preterano religiozan i da praznike mahom ispoštujem zbog porodice. Nekoliko puta smo poveli raspravu o tome i složili smo se da se ne slažemo. Njoj je tradicija važna, meni nije. Nemam ništa protiv toga da i Teona bude poput nje, ali ću se truditi da joj proširim vidike - smatra reper, koji se odlično snašao u ulozi roditelja.

foto: Instagram

- Snašli smo se mnogo bolje nego što smo očekivali i što su drugi očekivali od nas. Od Olje se i očekivalo da bude dobra majka budući da je odrastala u velikoj porodici sa dosta beba, ali od sebe nisam očekivao nijedan posto koji sada pokazujem. Govorili su mi da ću bežati od kuće kada dođe beba, a ja jurim da se vratim i kada izađem na sat, dva da popijem piće - kroz osmeh govori muzičar, koji je “dobar policajac” prema ćerki.

- Tvrdili smo još tokom trudnoće da će Olja biti loš policajac, i stvarno jeste. Ja sam dobar, brani mi da nosim Teonu kada je mirna, a ja je uzmem na prvo javljanje. Siguran sam da se to neće promeniti ni kasnije - zaključuje Vuk.

Želimo sami da odgajamo dete

Vuk napominje da on i Olja žele bez ičije pomoći da brinu o odrastanju naslednice:

- Bake su pomagale oko kupanja u prvih mesec dana, sada to radimo sami, a one su tu da se maze s unukom. Od prvog trenutka imamo stav da smo dete dobili za nas i da nema potrebe da obavezujemo druge da nam pomažu u odgajanju. Naravno, biće tu da uskoče kad treba da završimo obaveze van kuće.

foto: Damir Dervišagić

