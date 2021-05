SUZANA MANČIĆ NATERALA SVE DA SE ZAMISLE: Voditeljka otkrila zbog čega je BOGATA!

Suzana Mančić odgovorila je na pitanje čega je željna zbog trenutne situacije u svetu, a ona je odgovorom sve iznenadila.

Voditeljka je dobila pitanje da li joj nedostaju putovanja, provod, ljubav, aplauz ili možda nešto drugo.

"Svega toga. Prosto, vreme se promenilo, moda se promenila, situacije su se promenile, pandemije su došle, ali imamo divne uspomene koje nam stoje kao jabuka, zrela da je ubereš, zagrizeš i da kažeš, e to je to. Ako imaš čega da se setiš u životu, onda si bogat", rekla je Suzana u emisiji "Magazin IN".

