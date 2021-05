ČOLINU ŽENU OBOŽAVATELJKA POSEKLA NOŽEM PO LICU! Pevač u prošlosti doživeo horor scenu, evo kako je tada reagovala SANDRA

Zdravko Čolić oduvek je bio miljenik žena, a zbog obožavateljki koje su ga pratile u stopu, pevač je tokom bogate karijere imao mnogo neprijatnosti. Jedna će mu ostati upamćena za ceo život.

Naime, Čolina vatrena obožavateljka je otišla toliko daleko da je njegovu suprugu Aleksandru, sa kojom ima dve ćerke, Unu i Laru, napala nožem i posekla po licu. Legendarni Čola nerado se seća ovog neprijatnog događaja koji se dogodio devedesetih godina na Banovom brdu.

- Mnogo toga sam prošao i doživeo u životu. Jednom je moju suprugu nožem napala neka moja obožavateljka i posekla je po licu! Sandra se izmakla, ali ju je ona ipak malo zakačila. Srećom, nije bilo većih posledica. To je bilo davno, ali se i dan-danas toga sećam. Moja žena drugih većih neprijatnosti nije imala, jer se ne eksponira, nije taj tip, a i smatram da žena i deca treba da budu daleko od očiju javnosti - rekao je Čolić za jedan magazin.

Sandra sve razume

On je objasnio i da je u ovom slučaju sreća u nesreći bila ta što njegova zakonita supruga nije ljubomorna, pa se drama brzo završila.

- Moja supruga je reagovala kako treba. Ona razume moj posao. Mislim da to pozitivno deluje na nju. Ona to doživljava kao dobro i lepo, kao nešto što predstavlja deo mene. Ta publika je godinama uz mene i podržava to što radim. Verujem da može da joj bude samo drago zbog toga - ispričao je pevač.

Za Zdravkom Čolićem je sedamdesetih i osamdesetih godina vladala masovna histerija, koju ni pre ni posle njega nije doživela nijedna domaća zvezda. Devojke su ga jurile u hordama i zbog njega svašta radile. - Sećam se da je jedna preskakala balkone u Mađarskoj da bi ušla kroz moj prozor. Mogla je da pogine. Sarajevske novine pisale su o devojkama koje su se kao miševi pele uza zid do moje sobe. Bilo je i upadanja u sobu. Pokojni Davorin Popović me je zezao kako me je neka devojka poljubila i pala u nesvest, a ja nisam imao pojma jer je nisam video od gužve. Kaže mi Davorin: "Dođe, poljubi ga i, ooop, pade!" Tih izliva emocija i strasti bilo je dosta - prisetio se Čolić. foto: Damir Dervišagić

