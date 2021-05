SVU UŠTEĐEVINU SAM POTROŠIO I SAD PRODAJEM PITE! Leontinin bivši muž priznao da je u KRIZI, morao je da započneo NOVI POSAO!

Muzičar Filip Pat priznao je da je u krizi, s obzirom da je potrošio ušteđevinu, a nije nastupao više od godinu dana.

On je otkrio da je zbog situacije sa finansijama započeo novi posao i sada pravi i prodaje pite.

Filip je ispričao da ni njega nije zaobišla finansijska kriza u kojoj su se, zbog pandemije korona virusa, našli mnogi muzičari, te da je zbog toga došao na ideju da, pored muzike, pokrene još jedan biznis.

- Nema primanja u muzici i ja sam čovek od akcije. Od starta sviram violinu drugačije od drugih. To što sam imao para potrošio sam, i razmišljao sam koji posao ima najmanja ulaganja i shvatio sam da je to to i krenuo da proizvodim pite. Najviše prodajem krompiruše, sir i meso. A malo manje podjednako dobre sa malinom i vanilom - rekao je Pat u jutarnjem programu na Provoj televiziji.

Filip je, inače, prošle godine treći put stao na "ludi kamen", sa suprugom Mašom Garić, sa kojom je nedavno dobio i prinovu.

Prethodno je bio u braku sa Milicom Stevanović, a Filipova prva supruga bila je pevačica Leontina Vukomanović, sa kojom ima ćerku Luciju.

