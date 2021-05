RASTA UŽIVA SA ĆERKOM TAROM! Reper ovako nadoknađuje vreme koje nije proveo sa MEZIMICOM dok je bio u pritvoru: NE RAZDVAJAJU SE

Popularni reper Stefan Đurić Rasta svaki slobodan trenutak najradnije provede pored ćerke Tare koju je dobio u braku sa pevačicom Anom Nikolić.

Nakon razvoda, njih dvoje zajedno brinu o detetu, a oboje često ističu da je ona rođena iz velike ljubavi, te nema sumnje da je i te kako srećna devojčica.

Rasta je sada na Instagramu podelio trenutak sa Tarom, dok sprema hranu na roštilju, a ona se okolo igra.

Rasta je očigledno drugi dan Uskrsa rešio da spremi ćerki ukusan ručak, a za to se očigledno potrduo.

Reper očigledno ispunjava sve želje svojoj mezimici, s obzirom da se na snimku čuje kako joj na njeno pitanje odgovara nežnim glasom "Može, ljubavi".

Inače, Rasta je u "Sceniranju" na Kurir televiziji otvoreno govorio o susretu sa ćerkom nakon što je izašao iz pritovra.

"Najviše je ispaštala moja ćerka, jer je jako vezana za mene, imamo poseban odnos. Ćerka nije znala gde sam, imali smo dogovor da joj kažemo da sam na putu jer je navikla da putujem, a ona je to prihvatila. Kada joj dođu drugari, govorila je da joj stvari kupuje tata jer on mora da radi. Pitala je stalno kada ću da dođem, a na kraju ne mogu da opišem tu sreću. Trenutak kada sam izašao, nisam bio svestan toga, dugo sam proveo tamo. Bio je gotov istražni proces i ja sam bio u šoku sve do momenta kad sam video njenu sreću. Njena sreća bila mi je najbitnija, to beskrajno zadovoljstvo. Rekla je: 'Tata, vratio si se.' Bila je sa mnom non-stop, kada sam jednom otišao u studio pitala je mamu kada ću da se vratim. Provodila je vreme i sa bakom i dekom kad nisam bio tu, ona im je govorila: 'Hajdemo kući, možda će tata da se vrati.' Ja sam jak u glavi i znam da se namestim i dobro podnesem. Majka mi je bila velika podrška. To nije nešto što nisu znali. Moji roditelji su pre svega dobri psiholozi i znaju da racionaliziju problem. Majka mi je sve vreme bila najveća podrška i osoba kojoj najviše verujem. Bila mi je oslonac", rekao je Rasta.

