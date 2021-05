DRUŽILA SE SA LEGIJOM I PEVALA ĐOKOVIĆU Danijela je bila KRALJICA SPLAVOVA, a onda se preko noći povukla! Dugo ne živi u Beogradu!

Nekada su tabloidi u korak pratili sve ono što se dešava sa pevačicom Danijelom Vranić, a ona je iznova iznenađivala javnost sa detaljima iz svog života.

Sa svega šesnaest godina odlazi iz malog mesta nadomak Valjeva u Beograd u pokušaju da osvoji svetla velikog grada. U prvom trenutku radila je kao bebisiterka, a potom kao manekenka kako bi uspela sebe da izdržava. U jednom trenutku odlučuje da počne da se bavi pevanjem, s obzirom na to da je talenat za muziku nasledila od roditelja koji su bili muzikalni.

- Karijeru sam započela u grupi "Frenki", bila je to džez - rok grupa, tako da sam se oprobala na svim frontovima muzike. Prosto, znam znanje. Tako sama sam onda formirala bend, ranije je to bilo sastavljeno samo od klavijaturiste i zvao se "one men bend". Dugo sam se ja bavila muzikom i radila po klubovima, tako da me je, u stvari, ta publika koja me je slušala "naterala" da snimim nešto svoje, neku svoju pesmu, iako meni to nije padalo na pamet. Eto, onda sam pomislila da bi bilo zabavno da imam neku svoju pesmu, a u stvari sam mislila da ja to ne zaslužujem, da to zaslužuju tamo neki pevači, neka već izgrađena imena, mislila sam da to meni ne pripada. Eto, ja nisam bila jedna od pevačica koja ustane ujutru i kaže sebi: "Ja danas hoću da postanem pevačica" . Ja sam bila stvorena za scenu, to je bilo nešto što su svi primećivali kod mene, odmalena. Naravno, ulagala sam i u studije i obrazovanje, koje nažalost od težine te popularnosti koja me je pratila nisam uspela da završim, što ne znači i da neću jednog dana, jer je to moj cilj - izjavila je jednom prilikom Danijela u ispovesti za portal Telegraf.

Više od deset godina je prošlo od kako je došla u Beograd, a nakon što je nastupala u manjima lokalima i restoranima, Danijela je počela da peva na beogradskim splavovima. Bila je među prvima koja je zabavnu muziku izvodila na mestima gde su se okupljali ljudi iz svih sfera života, od politike, preko šou-biznisa, sporta, do osoba koje su bile vezane za kriminal.

Tek 2006. godine Danijela je uspela da sakupi dovoljno novca kako bi objavila prvi album „Da ne vidi ona“. Izdala ga je za „Grand“ produkciju. Brojne pesme su se izdvojili kao hitovi, a neke od tih su: „Voli me, ne voli“, „Ti mi nisi siguran“ i „Ne mogu godinama“.

Zvali su je "kraljicom splavova", jer gde god da je pevala uvek bi sve bilo popunjeno do poslednjeg mesta, ali i "kraljicom skandala", jer je uvek bila u epicentru loših odluka.

- Iskreno, danas svi živimo u nekom dobu, gde svaki pevač misli da je kralj ili kraljica, danas naša estrada živi u nekoj bajci. Ja sam kvalitetnim radom zaslužila taj epitet, jer posle svakog nastupa kad prođem kroz publiku svi su me tapšali po ramenu i pričali: "bravo, kralju" ili "bravo, kraljice". Posle svakog nastupa, ja sam nosila epitet kraljice, baš zato što su se svi ludo provodili i zabavljali - objasnila je Danijela u razgovoru za pomenuti portal.

Tabloidi su danima pisali o njenom ljubavnom životu, od toga je da od političara za rođendan dobila konja, preko toga da je Novak Đoković tada na početku svoje karijere obožavao da je sluša, te da je redovno bio gost na brojnim njenim nastupima, do toga da je bila veoma dobra drugarica Milorada Ulemeka Legije, te je prilikom jednog intervjua o ovom čoveku sa one strane zakona i njihovom prijateljstvu, rekla:

- Ne, to nije tačno. Poznavali smo se samo kroz svirke i eto iz noćnog provoda. Jeste galantan čovek i toliko o njemu koliko ga i poznajem, samo kao gosta sa mojih nastupa.

Javnost je 2012. godine bila iznenađena kada se na naslovnim stranama novina pojavila priča da ju je po gradu jurila policija, jer je bila u alkoholisanom stanju. Imala je 1,84 promila alkohola u krvi, te da je u nekoliko navrata napala policiju. Potom je u zatvoru provela jednu noć. Odlukom Prvog osnovnog suda, Danijela i njena sestra Jasmina su osuđene na šest meseci zatvora, uslovno na godinu dana, zbog napada na policajce. Nakon toga su joj mnogi prijatelji okrenuli leđa i česti su bili komentari da je ovo kraj jedne velike karijere. Ubrzo se oglasila za medije, kada je izjavila da nema problema sa alkoholom i tvrdi da retko pije.

Upravo taj skandal je bio velika prekretnica u njenoj karijere:

- Sve to me je strašno pogodilo i svi ti neistiniti naslovi... Mislim da je okidač za moju pauzu krenuo iz tog perioda. Bilo mi je pre svega krivo što je taj događaj upravo uspeo da baci senku na tolike godine mog rada, na moje pesme, na mene kao dobrog čoveka. To je išlo nekako kako je išlo, a ja nemam neke svoje plaćene novinare koje rade za mene i tako je, ipak sedmu silu nikad niko nije mogao da pobedi. O tom događaju ću samo reći da nisam uhapšena zbog alkohola i da to nije bio razlog zbog mog privođenja, naslovi da sam bila na trežnjenu su lažni - rekla je Danijela za pomenuti medij.

Prema njenim rečima postoji određeni razlog što je nakon objavljivanja pesme „Harfa“, 2012. godine odlučila da se povuče iz posla i javnog života.

- Nisam više mogla da podnesem taj teret slave, počelo je to ozbiljno da mi smeta, da me neko konstantno uhodi. Da nemam mira ni poslovno ni privatno. Ono kada mi se sve smučilo bilo je kada su paparaci slikali mog tatu i narušili njegovu privatnost. To me je jako pogodilo, i bilo mi je jako žao što se nešto tako plasira. Ja sebe smatram vrlo iskrenom osobom i nekog ko ne folira život, a to me je koštalo - izjavila je Danijela, a potom dodala:

- Ja sam napravila presek. Meni je jako drago da mene nisu ljudi izgurali sa scene zato što sam im dosadila, nego sam sama odlučila i stavila tačku na sve to onda kada sam bila najpopularnija. Samo sam odlučila da mi treba odmor i tako se i desila pauza. Moj oproštaj. da tako kažem, od publike bio je kada sam objavila pesmu "Harfa", tu pesmu sam toliko emotivno i otpevala i doživela, prosto sam pokidala, a da ne pričam finansijski koliko me je sve koštalo. Tu pesmu sam ostavila u amanet publici dok ne izdam nešto novo. Ja primećujem da je sada trend da se nove pesme izbacuju na po 15 dana i totalno se sve poremetio. Prosto pevači ne stignu da promovišu pesmu, odmah sledi pitanje kad će nešto novo. Mnoge pevačice su se priklonile tom trendu i tako ih slušam kako stalno najavljuju nešto novo i to još nazivaju hitom. Pa pesma postaje hit, ne može neko da snimi hit pesmu!

Za vreme njene popularnosti govorilo se kako je ljubav između nje i Ace Lukasa bila toliko velika da su im mnogi predviđali brak, međutim, Danijela na pitanje o tome koliko je volela Vuksanovića, kaže:

- Pa, eto... Sad bih citirala njega i rekla: "Pređite na sledeće pitanje". (smeh) Mi nismo pričali o tome, to je neka naša intima, a svako zadiranje u to bi pokvarilo samo tu divnu idilu i mističnost - rekla je pevačica koja je snimila duetsku pesmu sa Lukasom, „Niko kao ti“.

Prema rečima ljudi koji su u kontaktu sa Danijelom, već nekoliko godina živi u porodičnoj kući u blizini Valjeva, retko dolazi u Beograd i srećna je što nije deo javnog života koji joj je prema njenim rečima doneo mnogo loših stvari.

