MARINA GAGIĆ NAPUSTILA DOM U BRESTAČU ZBOG DRUGE ŽENE?! Lazićeva verenica našla Darku poruke sa bivšom u telefonu, pa odvela SINA?

Darko Lazić i Marina Gagić posvađali su se navodno na krv i nož zato što ona sumnja da je pevač vara.

Gagićeva se sa sinom navodno iselila iz porodične kuće u Brestaču jer je u Darkovom mobilnom telefonu pronašla poruke koje je razmenjivao sa drugom ženom.

foto: Printskrin/Jutjub

Lazić je navodno nedeljama u kontaktu sa bivšom devojkom koja takođe živi u Brestaču:

- Darko je nedavno u selu sreo bivšu devojku sa kojom se kratko zabavljao. Ona ga je ostavila, što je tada povredilo njegovu sujetu, i kada ju je ponovo video, poželeo je da je smuva. Posle susreta je počeo i da je proganja. Stalno joj šalje poruke, a jednu od prepiski videla je i Marina - kaže izvor blizak pevaču.

Prema njegovim tvrdnjama, Gagićeva je gledala po Darkovom telefonu dok je on spavao. Čim je videla poruke, odlučila je da spakuje svoje i Aleksejeve stvari i ode kod svojih roditelja u Pećince.

foto: Damir Derivšagić

- Marina je pobesnela kada je videla da se njen verenik dopisuje sa bivšom devojkom. On se čak nije potrudio ni da obriše te poruke. Odmah je pokupila najosnovnije stvari i bebu i otišla u porodičnu kuću svojih roditelja. Kod njih je bila za vreme praznika, iako ju je Darko molio da se vrati kući. On je dolazio u Pećnice, ubeđivao je da se vrati kući, ali Marina nije htela ni da čuje za to. Obećavao joj je da će se promeniti, da je više neće lagati, da će se javljati na telefon, ali ona je ostala neumoljiva.

Izvor objašnjava da Marina više ne veruje u Darkova obećanja zato što je on stalno laže.

- Uvek ima glupe izgovore za svoje postupke. Ne dođe kući po dva-tri dana, a onda je slaže da je radio, da mu se ispraznila baterija. Ona je dugo padala na te njegove priče, ali sada je baš ljuta. Poznajući ih, verujem da će mu oprostiti i muvanje sa tom devojkom, ali zasad ne popušta - rekao je izvor.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

00:14 DARKO LAZIĆ PAO U SEVDAH! Priče o vezama sa MAFIJOM mu ne kvare raspoloženje, uživa na GALA SLAVLJU i to bez Marine (VIDEO)