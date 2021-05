ALBERT I MIRNA OTVORILI VRATA LUKSUZNE VILE U ZEMUNU: Porodica Nađ GALA proslavila Vaskršnje praznike! Trpeza PAMET da STANE!

Nekdašanji fudbaler Albert Nađ i njegova supruga, dizajnerka Mirna Nađ uskršnje praznike prvi put proslavljaju u novom porodičnom domu u Zemunu.

Ekipa Kurir televizije posetila je porodicu Nađ na dan Vaskrsa i dobila ekskluzivnu priliku da zaviri u luksuzni dom srećne porodice.

Kako kažu, Vaskrs su proslavili u krugu najbližih, a i zeka je imao pune ruke posla, pa je mala Helena dobila lepe poklone.

foto: Kurir televizija

Ona je tijumfovala i u kucanju jajima, a za bogatu trpezu, fenomenalno stilizovanu, sversrdno je pomagala svojoj mami.

- Trpeža izgleda ovako zahvaljujući Heleni, pošto je ona veliki detaljista. Za mene je to sve dosta pipavo, ali volim da je i puno, ali ne i previše - kaže ponosna mama.

I Albert pomaže koliko mu njegove devojke dozvole.

- Ja sam za te grube radove. Da odem na pijacu, donesi-odnesi. Baš volim da idem po pijaci, to mi je još tradicija iz detinjstva - kaže Albert i dodaje da se nekada mnogo drugačije slavio Vaskrs.

foto: Kurir televizija

- Sa ocem sam svake nedelje išao na pijacu i to ne da mi ja nešto tamo pomogao, već da jedem krofne i ovčje kiselo mleko - priseća se Albert.

- Uvek smo voleli da uživamo u dvorištu na Vaskrs, ali evo sad nas je ovo vreme poremetilo. Mislim da smo prvi put ovako u kući. ovo kao da je Božić, a ne Uskrs - kaže Mirna.

Mirna je nedavno proslavila i rođendan, a kako kaže imala je samo jednu želju.

foto: Kurir televizija

- Samo zdravlje. Posle svega što nas je zadesilo jedino je to bitno. Često odlazim sa Helenom u crkvu, želim od malih nogu da je naučim tradiciji - kaže Mirna.

Mirna ne štedi reči hvale za svog supruga.

- On je divan otac, divan muž, čak bih rekla i da me je previše razmazio. To i Helena kaže. On sam pere svoj tanjir posle ručka, predivan je.

Albert je imao zdravstvene probleme zbog kovida, sa obostranom upalom pluća.

foto: Kurir televizija

- Osećao sam se nemoćno. I otac mi preminuo od kovida, zdrav je bio - kaže Albert i dodaje da je se sada zdravstveno oseća dobro.

Kurir.rs

OVDE MOŽETE GLEDATI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Bonus video:

01:40 Zorica i Kemiš se kucali jajima u studiju Kurir televizije