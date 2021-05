NAVIKLA SAM 20 GODINA DA PUTUJEM, NE BI ME ČUDILO DA SAM SAD SKRENULA! Vesna i Đole Đogani o KONKURENCIJI i novim poslovima!

Vesna i Đole Đogani bili su današnji gosti u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

Na samom početku pričali su o novoj pesmi pod nazivom "Lockdown".

"Nama je to izazov, kako ovu priliku da propustimo. Cela naša publika je u lokdaunu, svi su zatvoreni", rekla je Vesna, a potom je Đole dodao:

"Hteli smo da se malo našalimo, da ljudima u ovoj odvratnoj situaciji pružimo malo smeha i pozitive, da ne razmišljaju samo o lošim vestima. Iz ove situacije će se roditi nešto dobro, verujem u to".

Na pitanje da li su im mladi pevači konkurencija, oni su odgovorili:

"Ne smatramo ih konkurencijom, oni su mladi i rade na druge načine. Volimo da budemo u koraku sa mladim ljudima. Mi guramo našu kvalitetnu i dobru priču. A onda čim se pokaže neko nov, onda želimo da budemo u korak sa tim, jer onda mlada publika reaguje na to. Sada nam se svi dopaju, ali ističem Rastu i Džalu i Bubu, Rasta ne sve pesme, ali neke su maestralne", rekao je Đole.

"Jutjuberi nisu konkurencija muzičarima, oni to rade zbog imidža. To su deca koja tek kreiraju sve i ne zna se koji talenat će da ih oduveče. U trendingu je juče ušao recept za neki kolač", istakla je Vesna.

O trendingu

"Klinci gledaju taj treninding, a to je nebitno. To je samo interakcija, komentari publike na određenu situaciju koja se našla u tom momentu. A mnogi to gledaju da imaš hit ako si prvi u trendingu. Svako ima svoje vreme i mesto, a mi radimo naše i idemo dalje".

"Čini mi se da smo razvalili, rekli su da smo imali gledanost blizu 80.000. U tih dva sata sam spojila sve da ljudima nije bilo dosadno, imali smo dinamiku. Razmišljaćemo i o Areni sada.

Vesna influenserka

"Tiktokerka, influenserka, vlogerka, ja sam sve... Jeste to zanimanje, ali jedan lajfstajl. Žene me pitaju za negu kosu, šminke, ishranu... TikTok mi je pomogao da se oslobodim treme i da se družim sa mlađima.

Đole sprema film o svom životu

"Pripremam film gde sam reditelj i scenarista. To je dokumentarni film o mom životu, sad će šesta godina. To je priča o dečaku iz Mirijeva, koji je realizuje svoje snove. Tu su ljudi koji su se našli na tom putu, jedna lepa priča. Radimo neke stavri koje volimo, a nismo imali vremena kad smo nastupali. Radili smo svaki vikend, pripremali se, i opet vikend pa se radi. Sada smo otvorili nove vidike, uživamo u tome.

O roditeljstvu

"Navikala sam da stalno putujem, već 20 godina ne bi me čudilo da sam negde i skrenula. Energiju sam usmerala gde treba, ali roditeljstvo je danas izazov. Nije lako, ali imamo više vremena da se posvetimo deci", zaključila je Vesna u "Pulsu Srbije.

