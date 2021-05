BRAJA ISMEVA HARISOVU PESMU Da se dogovori sa sobom da li bi opet samo sa njom jer mu je sa njom najbolje ili mu je kasno za druge

Dragan Brajović Braja isprozivao je svog kolegu i prijatelja Harisa Džinovića i poručio da su mu stihovi besmisleni.

Poznato je da je kompozitor i tekstopisac aktivan na Tviteru i da redovno komentariše objave svojih pratilaca, a kada je jedna korisnica ove društvene mreže imala opasku na račun Harisove pesme "Laže mjesec", priključio se i Braja.

- Haris Džinović da se dogovori sa sobom da li bi opet samo sa njom zato što mu je sa njom najbolje, ili zato što mu je kasno za druge. Jer nije isto brate Harise - napisala je ona.

Tada se priključio Braja i rekao da je njegova najnejasnija pesma "Sjećaš li se one noći".

- Najjači besmisleni stihovi: Sjećaš li se one noći kad si meni rekla ne, to (šta to?) su bile moje oči što su s tobom plakale - napisao je Braja i stavio emotikon koji se čudi.

Mi smo kontaktirali Braju, ali i Harisa, ali nijedan nije želeo pretererano da priča na tu temu.

- Ne bih da komentarišem - rekao je Braja.

S druge strane, Haris je bio malo rečitiji.

- Ne zanima me šta on piše, apsolutno me ne interesuje - počeo je Haris.

Na naše pitanje da li je sa Brajom u lošim odnosima, rekao je da nije.

- Mi smo u dobrim odnosima. Ja sam mu, inače, rekao o tim stihovima nekada, objasnio sam mu ih davno - rekao je pevač.

Zanimljivo je da je stihove za ovu pesmu napisao upravo Džinović, a numera je objavljena 1989. na albumu "Ostariću, neću znati" u izdanju Diskotona. Inače, Braja često kritikuje i iznosi svoje stavove o estradnim temama i ličnostima, zbog čega je dobio epitet osobe bez dlake na jeziku. Ali, poslednjih godina se povukao iz medijskog života, pa svoje kritike isključivo piše na društvenim mrežama.

