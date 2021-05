VANBRAČNI SIN SLAĐE TRAJKOVIĆ NE ŽELI ĐANIJEVU IMOVINU?! Ceni ga i poštuje, ali folkerove PARE ga ne zanimaju!

Vanbračni sin Slađe Trajković navodno odbija bilo kakvu vrstu pomoći od Radiše Trajkovića Đanija. On se navodno čak i sa majkom retko čuje i nema nameru da to menja.

- Đani nikad tog dečka nije odvajao od svojih sinova, ali on ne želi od njega ništa, ne zanima ga. Ništa on Đaniju ne zamera, poštuje ga i uvažava, ali smatra da on nije dužan - objašnjava izvor i dodaje:

- Radi i živi u Americi, vredan je i sve sam sebi obezbeđuje. I sa Slađom se retko čuje, nema naviku da je zove. Jedino održava kontakt s braćom. Posebno se čuje sa Milošem koji je nedavno dobio dete. Mnogi inače šire priče kako će Slađa da prepiše vanbračnom sinu deo Đanijeve imovine, ali to su gluposti. Uostalom, sve i da jeste tako, dečka to ne zanima. Ne želi ništa od Đanija, ali ga ceni i poštuje i nema ništa protiv njega - završava izvor.

foto: Pritnscreen

Inače, Radiša Trajković Đani je jednom prilikom nakon ispovesti njegove supruge Slađane Trajković rekao u kakvom je odnosu sa njenim vanbračnim sinom Nikolom koji živi u Americi.

"Nikolu sam video dva puta do sada. U korektnim smo odnosima, stvarno imamo jedan normalan odnos. Nikola je super dečko, živi u Americi, završio je dva fakulteta i svaka mu čast. Svi smo u dobrim odnosima sa njim, i ja i deca, kao i Slađa. Ona od mene nikada nije ni krila da ima vanbračnog sina, znao sam to pre nego što sam je oženio", otkrio je Đani za Pink.rs.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/Scandal/M.M.

