MILI SPREMA ALBUM SA ISAKOM ŠABANOVIĆEM! Otkrio detalje projekta i šta mu predviđa u FINALU takmičenja!

Aleksandar Milić Mili ugostio je ekipu Kurira u svom studiju.

Kandidat Aleksandra Milića Milija, Isak Šabanović je samo jednim nastupom uspeo da osvoji srca kako žirija i publike. Mi smo pitali njegovog mentora da li mu predviđa veliku karijeru.

- Ne znam da li će Isak pobediti, ali ima materijal za finale. On kada je došao na audiciju kod mene, ništa nije progovorio, krenuo je da peva pa da plače od treme. Tad sam još video potencijal u njemu, on je za noć dobio 12.000 folovera i mislim da je materijal sa kojim može da se radi. On će pevati jedan od mojih albuma, od njega možemo očekivati velike stvari. Ono što sam ja prepoznao kod Isaka a to posedujem i ja je da kad krene muzika upadamo u trans. Mislim da on nije samo za rok muziku, dobro se snalazi i u drugim žanrovima. Svi moji kandidati imaju neverovatan koncept, originalnost i identitet i jako sam ponosan na njih, divota je raditi sa njim. - rekao je Mili.

