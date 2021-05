DANAS SAM SLOBODNA KAO PTICA! Nataša Bekvalac u USIJANJU otkrila emotivni status, pa prokomentarisala priznala: NISAM SREĆNA

Pevačica Nataša Bekvalac i Ivica Dačić gostovali su u emisiji "Usijanje dana" na Kurir televiziji povodom 18. rođendana Kurira.

Ona je na samom početku govorila o saradnji sa Kurirom.

"Čim sam večeras ovde, veliko hvala što ste me pozvali. Bila je dobra saradnja, ali je imala faza. Nismo uvek bili u prijateljskim odnosima. Bio je turbulentan odnos, ali kvalitetan, nekad više na vaše, nekad na moje zadovoljstvo. To je jedan dobar prijateljski i poslovni odnos", rekla je Nataša, a na pitanje da koliko su mediji uticali na njenu karijeru, ona je odgovorila:

foto: Usijanje, Kurir, Printscreen

"Kada uđes u svet javnosti potpuno je drugačiji govoriti o svetu muzike, gde posledice nekog natpisa mogu biti veće zlo i sa posledicama. Ja sam ipak muzika i zabava. Može da me povredi nešto emotivno, neka laž, koja se plasira. Moj posao nema neku veliku odgovorsnot".

"Da li loš publicitet može da bude rekla", glasilo je pitanje, na koje je Nataša odgovorila:

foto: Printscreen

"Ja se ne bih složila sa tim. Pre neki dan smo komentarisali kakva bi moja karijera bila gde sam doprinela da se o nekim stvarima iz mog života piše. Mediji su bili nemilosrdni prema meni nekada. Nekad bude jako neprimerno i neumesno, ne vodi se računa o meni kao osobi i ženi. Onda nismo mogli da nađemo odgovor adekvatan. Uvek sam imala dobru muziku, pune klubove, nastupe. Možda su oni doprineli da budem atraktivnija u tom medijskom smislu. Od samog starta karijere navikla sam na taj "nož" s kojim sam naučila da živim kada su mediji u pitanju. Delovi iz mog privatnog života su češće bili na naslovnim stranama, nego moja muzika. Ne možeš da biraš, pa i ove loše stvari koje su često okićene. Mediji su neophodni za karijeru muzičara. Bolje je imati lep odnos nego ratove. U životu na sudu nisam izgubila, par puta sam tužila neke medije", rekla je ona i dodala:

"Mene dotiče sve, jedino neka hendikepirana osoba može da ostane imuna. Loša vest nije dobra reklama".

Kurir je prvi objavio kada se Nataša razvodila od Danila Dače Ikodinovića, ali i inforomaciju da se udaje za Ljubu Jovanovića. Ona je sada prokomentarisala kako je gledala na te naslovne strane.

foto: Kurir Televizija Printscreen

"Danas sam slobodna kao ptica. Kad je razvod u pitanju, to je toliko stresna situacija. U tako stresnoj situaciji ne znam koja osoba može da prati medije. Znala sam da imate informacije, znala sam i odakle, u principu kad se tako nešto dešava gledam da izvučem nešto dobro. Ja sam osoba koja jako veruje ljudima i priča o sebi, to se sada promenila. To je bilo pre 12 godina, bila sam drugačija i mnogo više sam pričala. Normalno je da kada ispričaš nekom u poverenju, ta osoba brzo dođe do javnosti, iako pričaš u poverenju. Kad su ove druge stvari u pitanju, imali smookršaj oko jedno desetak naslovnih strana. Ja sam naštelovana da se stvarno ne sećam. Brzo zaboravljam. Budem potpuno ohlađena", rekla je ona.

"Mnogo sam srećnija nego ranije. Ja sam umetnik, a umetnici nisu srećni. Bar mogu da kažem da sam srećna, ali bih slagala. Nekad sam srećna, a nekad manje srećna. Suštinski sam zadovoljna žena", priznala je Nataša.

Bekvalčeva trenutno radi na novoj pesmi, a sada je otkrila kada bi publika mogla da očekuju njen hit.

"Pa ne bih rekla hit. Nisam osoba koja je hvalisava. Ja muziku stvaram da bih pevala ljudima i da bi oni to voleli. Izbaću dobru pesmu. Stara sam garda u muzici, tako da sam navikla na teren. Ne želim Jutjub popularnu pesmu, nisam navikla da pregledi određuju parametre. Kad će bit nastupa? Pa ću da kažem kad ću da izbacim pesmu?", pitala je Nataša Ivicu Dačića, na šta je on odgovorio:

"Nadam se da će biti što pre, zavisi od vakcinacije. Ako ide dobro, ako se steklne kolektivni imunitet".

"Leto? Eto, na leto", rekla je Nataša kroz smeh, a potom prokomentarisala pevanje Ivice Dačića.

"Slušala sam, što preko televizije, što na druženjima. Svakako bi mogao da bude barabar muzička zvezda, kao što je u politici".

foto: Usijanje, Kurir, Printscreen

Podsetimo, dnevni list Kurir rodio se 6. maja 2003. godine. Medij koji je uvek bio na strani pravde, na strani slabijih, obespravljenih, a protiv bahatih, moćnih, korumpiranih.

foto: Usijanje, Kurir, Printscreen

