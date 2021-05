NJIHOVO PONAŠANJE IRITIRA NAROD, NEKA NOSE SVOJ KRST! Kaća Grujić oplela po Tari i Ša, osudila ih zbog JEDNE STVARI!

Pevačica Katarina Kaća Grujić, koja je bila u žiriju na "Zadrugoviziji", prokomentarisala je odnos Tare Simov i Nenada Aleksića Ša.

- Ne volim ljude koji vole da se predstave da su pevači, a nisu pevači. Jednostavno ne može. To šta njih dvoje rade u svom privatnom životu, to nije moj problem, oni će videti da će to biti problem samo za njih. Svako nosi svoj krst, pa tako i oni – priča Grujićeva i dodala:

foto: ATA Images

- Ja nisam nikad bila za nasilje, niti za bilo šta tog tipa, ne daj Bože, to osuđujem apsolutno, ali mislim da njihovo ponašanje jako iritira narod, ali oni su odabrali takav put, oni će nositi s tim – zaključuje Katarina u emisiji "Premijera".

Podsetimo, Tara Simov diskvalifikovana je iz rijalitija "Zadruga" nakon sukoba sa Miljanom Kulić, posle kojeg je pravila haos u Beloj kući.

foto: Printscreen

Kurir.rs/I.B.

