NIKOLINA OTKRILA DETALJE SVAĐE SA KOJIĆKOM: Severina se naljutila na mene i izvređala me zbog BIVŠEG!

Nikolina Pišek otkrila je kakav je njen odnos sa Severinom Kojić i priznala da je doživela neprijatnost od strane koleginice koja ju je vređala.

Gostujući u jednoj emisiji voditeljka je upitala Nikolunu da li je nekada imala problem ili neprijatnu situaciju sa nekom poznatom osobom, a na iznenađenje mnogih ona je pomenula Severinu. Pišekova je otkirla da je Kojićka ljuta na nju i da su se jednom prilikom i posvađale.

- Ja sam inače pacifista, ali... Severina se ljuti na mene jako. U vreme njenog razvoda radili smo neku zabavnu emisiju i mi smo se tako zezali... Eto ona je bila tada u tom nekom nezgodnom razdoblju gde je bila vrlo osetljiva, što mogu da razumem - počela je Nikolina za "Fakap" i dodala:

- I uglavnom smo tu držali njenu stranu, međutim došao je jedan trenutak gde je njen već sada bivši suprug morao da kaže svoju stranu priče, što sam ja najavila i što je ona doživela vrlo lično. Ona je shvatila da njemu niko ne sme da daje medijski prostor da on nešto kaže... Imale smo posle jedan razgovor, svađu - rekla je Nikolina.

Kako kaže, Severina ju je vređala.

- Ona se meni javila i svašta mi se izgovorila, ja sam se osećala pogođeno i vrlo nevino - otkrila je Nikolina kroz smeh.

- Ona se ljuti na mene jer mislim da je pogrešno shvatila neke stvari. Ako može neko slučajno da joj pošalje poruku, da slučajno pogleda ili tako nešto - stvarno mi je žao. Stvarno nisam imala nikakvu lošu nameru i stvarno nije bilo do mene, nisam imala uticaj na to da li će se taj prilog emitovati ili ne. I stvarno se saosećam s tvojom boli u to vreme i sada, baš mi je žao - rekla je Nikolina.

