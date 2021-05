BRATE, J*BO I PARE I SVE KAD TI ŽIVOT ODE! Đani otkrio da mu je zbog OPASNIH likova ugroženo zdravlje

Pevač Radiša Trajković Đani priznao je da su se određeni ljudi s kojima se družio doveli do toga da mu se naruši zdravstveno stanje.

Iako je Đani u poslednje vreme u žiži interesovanja jer je njegov prijatelj iz Beča i poslovni partner, koji drži kafić, uhapšen zbog posedovanja narkotika i oružja, pevač je otkrio u kakvom je odnosu s tim čovekom:

- Ja njega i njegovu porodicu znam kao divne ljude i prave domaćine. Družim se sa puno ljudi, a nikad nikoga nisam pitao čime se bavi i odakle mu pare. Šta mene to interesuje, zašto da guram nos gde mu nije mesto? Pa ni mene niko ne pita koliko zarađujem na nastupima. Moja Slađa sa njegovom suprugom ima neki mali procenat u jednom od tih restorana, ali to nema veze s tom pričom oko racije. Ja u Beču nisam bio više od godinu i po dana - tvrdi pevač za Svet, koga su pitali s kim se od estradnjaka druži, da bi on otvorio dušu:

- Zbog tih opasnih i opakih likova sam dobio povišen šećer. Sve ih poštujem i cenim, ali brate jebo i pare i sve kad ti zdravlje ode. Poštujem sve, ali... Ma više me ništa od toga ne interesuje u životu. Uživam sa svojom porodicom, sa pravim prijateljima i glava me ne boli. Provodim vreme sa ženom, sinovima, snajkama, unučetom i, veruj mi, baš mi je lepo - iskren je Trajković.

