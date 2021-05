POKAZALA DA JE PROFESIONALAC: Nada Obrić i bolesna došla u emisiju!

Nada Obrić po prvi put se pojavila u javnosti i gostovala u emisiji Siniše Medića, nakon što je prošla kroz niz loših situacija zbog narušenog zdravstvenog stanja. Voditelj je bio oduševljen gestom pevačice koja je, za razliku od mlađih koleginica, profesionalac.

foto: Printscreen/Pink

Na snimanju "Specijala" Medić je ugostio Obrićevu, a iskoristio je priliku da isproziva estradu. Kako kaže, mnoge mlade pevačice koje imaju jedan hit već glume zvezde i ne javljaju se na telefon, pa ih je uporedio sa Nadom koja je primer kako se zvezda ponaša.

foto: Printscreen

- Moram reći nekim pevačicama koje imaju dve pesme ili jedan hit, one koje su se dobro udale ili imaju uticajne momke, koje se ne javljaju na telefon ili su u nekim medijskim pauzama, sram ih bilo. Nada Obrić je jako bolesna žena, velika zvezda stare Jugoslavije, žena sa toliko hitova i tiraža. Ja sam je dan pred snimanje pozvao u emisiju, a ona mi je rekla da nije dobro, ali kako da nas ne ispoštuje. E to je zvezda, a ne ove neke što su to umislile - rekao je Medić nakon čega je publika aplaudirala.

Kurir.rs/ J. S./ Foto: Damir Dervišagić

Bonus video:

01:31 MALO KO ZNA DA JE MILENA RADULOVIĆ NJENA UNUKA! Nada Obrić otkrila NEPOZNATE DETALJE glumičinog odrastanja i ODNOSA sa roditeljima