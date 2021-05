KIJINE POBEDE U PRVOM RIJALITIJU SE SEĆAJU SVI, A SAD ONA BODRI MAMU: Neće je niko slomiti, majka je najteže osobe ikad! (FOTO)

Ljudi se odlično sećaju pobede Kristine Kije Kockar u rijalitiju, a sada je ona podržala majku koja se takmiči u ovoj sezoni.

Naime, Kija je svojim pratiocima objasnila zbog čega baš Nadica zaslužuje pobedu.

foto: Damir Dervišagić

"Kad malo bolje razmislim, Nadica bi zaista trebalo da bude pobednica. Nije što je moja, ali jedina ima stav od starta i znam da učesnike nervira što uvek ispadne onako kako je ona rekla (znam da to nervira, živela sam sa njom)", napisala je Kija, pa dodala:

"Ali je dobronamerna, a ko je debil, to do njega ne dopire. Neće je niko nikad tamo slomiti jer je ipak majka najteže osobe ikad. Jako me je pozitivno iznenadila. Kada bude bila loša, dobiće kritike, ima flajeri da lete po imanju."

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ.