OVO SU NAJPOZNATIJI ŠVALERI Njima su žene prešle preko preljube i ostale u braku: ĐANI, MIROSLAV, MITAR, KOLAROV, VUJADIN ŠVRLJALI

Afera u porodici Đoleta i Vesne Đogani, koja je poslednjih dana tema broj jedan u domaćim medijima, nije jedina koja je odjeknula kao bomba, a da su supružnici nakon otkrivene prevare nastavili bračnu zajednicu kao da se ništa nije desilo. Brak su nakon skandala sačuvali i fudbaleri Aleksandar Kolarov, Milan Biševac, Vujadin Savić, muzičari Radiša Trajković Đani, Miroslav Ilić, Goran Bregović, Mitar Mirić i mnogi drugi.

Slađa i Đani foto: Damir Dervišagić

Plejboj zečica Božana Vujinović javno je priznala da je bila u ljubavnoj vezi s Biševcem, koji je u to vreme uveliko bio u braku sa suprugom Ljiljanom. Iako se saznalo za aferu, supružnici su dali zajednički intervju i rekli da od razvoda nema ništa.

Milan i Božana foto: Printscreen Instagram

Njegov kolega Aleksandar Kolarov, iako je s tadašnjom ljubavnicom Kristinom Mijačević dobio sina Petra, ostao je sa zakonskom suprugom Vesnom. O njihovom razvodu se pričalo 2019. godine, kada je on navodno uhvaćen u preljubi s Italijankom Kristinom Bučinom, ali je on to demantovao. U međuvremenu je izgleda zaista došlo do razvoda, jer je bivši kapiten srpske reprezentacije u vezi s Frančeskom Fioreti, udovicom italijanskog fudbalera Davidea Astorija.

Kristina i Aleksandar

Vujadin Savić je jednom prilikom uhvaćen kako na leđima nosi žensku osobu koja nije bila Mirka. Tada su počele priče o njegovom neverstvu, koje je glumica oprostila.

foto: Damir Dervišagić

I muzičari vole da varaju, a da ne osete posledice. Gordana Ilić, supruga Miroslava Ilića, ostala je decenijama s njim u braku, iako njega Mirjana Antonović optužuje da imaju sina Devina i zbog toga se i danas sude. Goran Bregović je s Dženanom u braku 25 godina. Kolaju priče da je muzičar vara, a za njegove afere govore da su gotovo javne. No, sve to je njegova supruga stoički izdržala. Među brojnim lepoticama koje je osvajao kao od šale, vezu s Bregom prva je priznala glumica Maja Sabljić.

foto: Damir Dervišagić

Pored nje, na spisku su bile i druge poznate dame, a on nikada nije potvrdio niti demantovao nijednu od tih glasina. Jedini koji je javno priznao da je varao suprugu je Đani: - Samo jedanput sam prevario Slađu i to kad sam bio popio. Svaki muškarac je prevario makar jednom svoju suprugu - zaključio je on. Neveran je bio i Mitar Mirić, kao što se pričalo, on je varao ženu Suzanu sa 30 godina mlađom pevačicom Draganom Janićijević iliti Lepom Gagom. On je ovo negirao, ali je ipak priznao da ga je žena jednom izbacila iz kuće zbog švaleracije.

foto: Screenshot

- Suprugu Suzanu obožavam i divim joj se kako izdržava sa mnom. Svaka joj čast što me trpi. Svašta sam joj u životu priređivao, bezbroj puta sam se pokajao i izvinjavao joj se, i ona je bezbroj puta prešla preko mojih ludorija. Stalno pričam kako ću se popraviti, ali šta da radim kad mi đavo ne da mira - izjavio je jednom prilikom Mitar.

Ljiljana Stanišić, foto printskrin, Damir Dervišagić,

Bonus video:

01:33 STEGAO ME JAKO OTPOZADI! Saška do detalja OPISALA šta joj je ERA radio! On BRUTALNO UZVRATIO: Obraz joj je ĐON (KURIR TELEVIZIJA)