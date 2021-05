ARADINOVIĆKA NEPREPOZNATLJIVA PEVAČICA PROMENILA LICE Edita: Ljudi su obožavali moj stari nos i smatrali ga mojim zaštitnim ZNAKOM

Edita Aradinović ne liči na sebe. Ovo je utisak skoro svih koji su gledali emisiju "Kontra šou" na Kurir televiziji. Većina se slaže u jednom - da je u pitanju bivša pevačica grupe Ministarke, bilo im je jasno tek kad je progovorila. Na osnovu izgleda nikad ne bi pomislili da je gošća mlađa sestra Indi Aradinović.

foto: KurirTV

Naime, Edita je izmenila skoro celo lice. Ona nikad nije krila da posećuje estetskog hirurga, ali niko nije očekivao da će se baš ovoliko promeniti. Osim manjih usana, koje ima već izvesni period otkako je izvadila silikone, ona sada ima i manji nos. Kako kaže, konačno je zadovoljna njegovim izgledom. - Pre operacije nosa periodično sam bila zadovoljna svojim izgledom. Ali nisam bila do kraja zadovoljna, ma i sada nekad nisam, ali to je do ličnog osećaja iznutra. Shvatiš s godinama. Ali da, preporučujem devojkama da urade to ako to osećaju i žele. Ja nisam imala velik nos, imala sam kuku, bila sam Kapetan Kuka. Ljudi su obožavali moj stari nos i smatrali ga mojim zaštitnim znakom. A mene je nervirao, jer sam bila špicasta - napisala je na Instagramu odgovarajući na pitanja fanova. Ona je pre izvesnog vremena uklonila i mladež s lica, o čemu je pričala u "Kontra šouu": - Nije više bio estetski za gledanje. Nije mi bio lep, nije mi se dopadao. Rizikovala sam da nosim ožiljak, koji je opet lepši od mladeža na kojem rastu dlake. Prema komentarima onih koji su je videli, Edita je operisala i jagodice, koje su sada izraženije nego ranije. Promenila je i boju kose i sada je tamnija brineta, a veštačke zube i silikone u grudima ima već godinama.

Kurir Tv, printskrin Kontrašou

