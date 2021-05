MENI NIKO NE VERUJE! Svi misle da je Goca smuvala Rašu, a ustvari je obrnuto: Ona je imala 37 godina tada, nije bila MATORA!

Goca Tržan I Raša Novaković su se našalili na svoj račun, a Raša je otkrio da je on bio taj koji je smuvao Gocu.

- Ja sam nju maznuo! - otkrio je Raša.

- Hvala! Meni niko ovo ne veruje, ja pričam, svi kažu "Matorka, maznula klinca" - viknula je Goca.

- Ona nije bila matora, imala 37 godina tada, za mene je sada to piletina, to se lepi za prste - dodao je Raša u emisiji "Magazin In".

Goca Tržan i njen izabranik Raša Novaković su progovorili o zajedničkom životu, romantici i njenoj ćerki Leni.

"Sva deca koja su deca razvedenih roditelja imaju teret na leđima koja smo im mi dali, mi smo im pogrešnim izborom stavili teret koji moraju da nose celog života. Žene više razmišljaju u venčanici nego za koga će se udati", rekla je Goca i dodala:

"Mi kad smo se upoznali, ja sam se sveže razvela. Moja ćerka je imala 4, 5 godina, mislila sam da je neprimereno da je upoznam sa njim. Korak po korak, mi smo došli do toga da je Lena pozvala njega da dođe da živi sa nama. Sve postepeno mora da se radi, strašan je stres za desu da se vezuju i odvezuju od njega", rekla je ona.

