TARA BESNA NA BIVŠE CIMERE, HUŠKAJU REPERA PROTIV NJE: Karma je kučka, a ja sam još veća! A evo šta kaže Osman koji joj je pomogao

Naime, rijaliti učesnica koja je bila u aferi pred kamerama sa oženjenim reperom Nenadom Aleksićem Ša, otkrila je da joj nije bitno što je ne voli Nenadova porodica, kada on nju voli.

Ona je u objavila istakla da nema pravog prijatelja iz rijalitija, a potom se dotakla Milana Jankovića Čorbe.

foto: Printscreen/Instagram

Milan Janković Čorba bili su u emotivnoj vezi pre nego je zadrugarka uplovila u vezu sa Nenadom Aleksićem Ša. Nakon njene diskvalifikacije, mnogi sumnjaju u ljubav Simove prema reperu, a Čorba se nije ustručavao da je komentariše, pa je u jednom momentu izjavio i da je bio intiman sa Tarom u čuvenom šteku, što nikad ranije nije priznao.

"Čorbu treba sramota da bude! Branila sam ga osam meseci za sve i svađala se sa Nenadom, a on laže i izmišlja da je bio sa mnom intiman u šteku. Ali karma je kučka, a ja sam još veća!", napisala je Tara.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, Tari je u pomoć posle rijalitija pritekao Osman Karić.

"Našli smo se, malo proćaskali na teme koje se tiču njenog sadašnjeg problema, rijaliti nismo pominjali. Tara je sad zbrinuta, nije kod nas u kući, ali kažem, na sigurnom je. Što se tiče reperove porodice, to jest Ša, niko joj se nije javio, nisam kompetentan da pričam o tome, ipak su to njihove stvari, problemi ili ko zna već šta. O toj vezi ne mislim, jednostavno ako počnem da mislim setiću se Lune, Kije, Slobe, Janjuša, Maje i ko zna koliko još rasturenih veza i brakova. Živimo u brzom vremenu gde se to svakodnevno dešava. Znam samo da oni koji se busaju u grudi i pričaju o moralu su baš ti, najnemoralniji", rekao je Osman Karić za "Srbija Danas".

foto: ATA Images

