BOGDANA I JA RADIMO NA SLEDEĆEM NASLEDNIKU! Veljko Ražnatović priznao sve o životu u Titelu, a postoji jedan stvar koja ga PLAŠI!

Veljko Ražnatović otkrio je kako se njegova porodica nosi sa njegovim poslom, ali i da planira proširenje porodice.

"Doveo sam formu do neviđenog nivo, nikad nisam bio spremniji, nadam se da će se to pokazati u ringu. Ja ne idem da se zezam i boksujem, idem da ubijem čoveka. Marek Prohaska je pokojnik. Mi ćemo se sresti u ringu tu mena nikakve priče", poručio je Veljko.

On je dodao i da živi povučeno u Titelu i da ne izlazi.

"Mene niko godinama nije video. Ludak sam, živim sa svojim kerovima, imam 30 pasa kod mene kući. Ljubimo se u usta valjamo se po travi", rekao je on i dodao da trenira dva puta dnevno.

Veljko je otkrio da kada uđe u ring plaši se samo jedne stvari - da ne izgubi.

"Plaši me da neću opravdati svoja očekivanja. Plašim se boga i poraza, sve ću uraditi da nikada ne budem poražen. Poraz nikada nije bio opcija", objasnio je Veljko.

Na mečevima u publici redovno možemo videti njegovu majku Cecu Ražnatović, tetku Lidiju, sestru Anastasiju i suprugu Bogdanu, a on je sada otkrio šta mu one kažu pred meč.

"Uvek jedno te isto. Tetka mi se uvek moli tokom meča, a sestra kaže: 'Ja nisam ni sumnjala' kada se završi. Oni me potpuno shvataju, razmeju da je to moj put. Boksom planiram da se bavim do neke 32, 33 godine", rekao je on i dodao da će njegov sin Željko sigurno trenirati boks.

Veljko je uskršnje praznike proveo u krugu porodice, prvi da u Boegradu Drugi u Titelu, a sad je otkrio da on i Bogdana rade na proširenju porodice.

"To mi je ekstra što sam u Titelu, odmaram mozak. Bogdana kuva, nismo podelili poslove, ja imam boks. Oko deteta nam pomažu i moja mama i njena mama i sestre njene i svi živi. Radimo na sledećem nasledniku i videćemo!", istakao je Ražnatović u Jutarnjem programu na TV Prva.

