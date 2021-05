ĐOLE PRVI PUT PRED KAMERAMA NAKON SKANDALA: Priznao da je bilo POLJUPCA iz zahvalnosti, otkrio da li je tražio NOVU ŠANSU od Vesne

Vesna Đogani progovorila je prvi put nakon snimaka na kojima se vidi kako njen suprug Đole Đogani ljubi drugu ženu, a nakon nje je progovorio i Đole Đogani.

- Sve je Vesna rekla, šta ja drugo da kažem? Ona me je pitala, ja sam rekao da je sve u redu, nema ništa od toga i kraj. Ona ne sumnja u mene. Ona nema zašto da mi daje novu šansu - rekao je Đole, pa dodao da li se čuo sa tom ženom sa kojom je usnimljen u kolima:

- Mi smo se odmah čuli i pitali šta se to dešava. Bilo je tog poljupca iz zahvalnosti, ništa više. PŠomogao sam njenom bratu.

- To je naša poslovna saradnica koja već 20 godina vodi papire oko naših poslovanja, naš je blizak prijatelj, 50 puta dnevno se čujemo. Mi nismo pali s Marsa, nismo . Žena je kolaterna šteta, ona se zahvalila Đoletu što je odneo njenom bratu televizor. Razgovarale smo, njen suprug je malo već povređen, nije iz javnog sveta, ne razume to. Pitala sam je da li je dobro i da li je sve u redu, da treba da razmišlja o sebi, da se smiri, jer je ovo laž, rekla sam da ne sumnjam da ona ima bilo šta ljubavno sa Đoletom. Ona mi je rekla da je njen muž ljut, imamo problem veliki, ja kapiram da mu priđem i da mu kažem da to nema nikakve veze i da mu kažem da ga njegova žena ne vara sa mojim mužem. Svi smo povređeni - rekla je Vesna u emisiji Premijera - Vikend specijal.

