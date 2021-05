DEVOJČICA IZ ČOLINOG SPOTA SADA ŽIVI DALEKO OD SRBIJE Preživela je izbegličke dane, ZBOG RATA IZGUBILA sve, evo kako danas IZGLEDA

Prošlo je mnogo godina otkada je simpatična devojčica narandžaste kose po imenu Ivana Legin otpevala ove stihove, delivši mikrofon sa legendarnim Zdravkom Čolićem, a malo ko zna kako ona danas izgleda i šta radi.

foto: Printscreen

Naime, iako je prošlo tri decenije od nastanka ove pesme, devojčica Ivana iz spota se nikada više nije pojavljivala u medijima.

Trenutno, Ivana živi i radi u Australiji i bavi se režijom, produkcijom i marketingom.

Posle izbijanja rata, Ivana je iskusila izbeglički život koji je i danas ostavio ožiljke na njenoj duši.

"Tek što smo se navikli na jednu školu i način života, našli smo se u drugom okruženju sa novim jezikom i kulturom. Nije bilo lako, ali ovakva iskustva definitivno jačaju. Mali ožiljci će uvek biti prisutni, nekada će da zasvrbe ili da se upale, obično kada to najmanje očekujemo. Međutim, na to gedam kao proživljeni život i kad taj ožiljak zasvrbi samo me podseti da sam u 33 godine preživela nešto što mnogi nisu sa 90", rekla je Ivana u jednom intervjuu.

