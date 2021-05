GRČKA: Senzacionalna ponuda za hotele 4* i 5* Polupansion na 7 noći od 138 € - All inclusive od 268 €

Spremni za grčko more?! Specijalne cene za letovanje već od 20. maja. Travelland predlaže lux hotele sa 4* i 5* na najtraženijem poluostrvu Grčke i to po najnižoj ceni od 138 evra za 7 noćenja. Prilikom rezervacije se plaća 99 evra po odrasloj osobi. Deca do 18 godina ne plaćaju rezervaciju.

Sigurno ste bar jednom posetili neko od mesta najomiljenijeg poluostrva Grčke, među Srbima – Halkidiki. Letnja sezona 2021, neće proći bez njega. Potpuno je razumljivo zašto srpski turisti ne mogu da dočekaju da svoj letnji odmor provedu upravo tamo. Na Halkidikiju sva čula ožive. Spoj mirisa borova i slanih morskih talasa, uz veličanstvene pejzaže, izlaske i zalaske sunca, predstavlja dobitnu kombinaciju za opuštanje duha i tela.

Agencija “Travelland” startuje sa ponudam za leto 2021. već u maju I to po neverovatno dobrim cenama. Poznata je po sjajnom izboru hotelskog smeštaja širom Grčke, a sada vam predlaže tri hotela sa specijalnim ponudama.

GRAND OTEL 4* je hotel koji se nalazi u mestu Hanioti na poluostrvu Kasandra. Ovaj hotel ima popust od čak 50%, pa tako cena po osobi za boravak od 20.05. na 7 noćenja sa uslugom polupansiona iznosi svega 138 evra. Prilikom rezervacije se plaća 99 evra po odrasloj osobi. Deca do 18 godina ne plaćaju rezervaciju. U junu je cena po osobi 199 evra za 7 noćenja.

Smešten je na samoj obali, u blizini gradskog parka. Hotel je renoviran 2007.godine. Grand Otel raspolaže sopstvenom plažom, bazenom, parking prostorom i nudi izuzetnu uslugu restorana, bara, snack-bara na plaži.

Miran, ali veoma udoban odmor očekuje vas na najistočnijem poluostrvu Halikidikija - Atosu. Zato je ono najčešći izbor porodica sa decom. A na Atosu čeka vas hotel ALEXANDROS PALACE 5*. Hotel je na popustu od 40%, pa je najniža cena za celu porodicu 559 evra na 7 noćenja sa uslugom polupansiona. Prva smena startuje 12. juna. Sledeće smene u junu su: 13, 19, 20, 26.06. Hotel je lociran na 2 km od mesta Nea Roda, a na 5 km od Uranupolisa.

Posebnu ponudu ali za all inclusive uslugu, agencija “Travelland” predstavlja za boravak u prelepom hotelu PORTO RIO 4*, na poluostrvu Peloponez.

Hotel Porto Rio je okružen zelenilom i smešten na posedu površine 35.000 m², na samo 8 km od Patrasa. Objekat se nalazi na samoj plaži. Raspolaže prostranim dvokrevetnim sobama s bračnim krevetima i pogledom na planinu ili na more. Prva smena startuje 10.06. a boravak na 7 noćenja uz all inclusive uslugu košta od 268 evra po osobi. Naravno, prilikom rezervacije se plaća samo 99 evra po odrasloj osobi, dok deca do 18 godina ne plaćaju rezervaciju.

Sve cena za ostale letnje mesece, kao i za pakete na 10 noćenja možete pogledati na njihovom internet prezentaciji www.travelland.rs

Letujmo tamo gde je sigurno, a plaćajmo bez rizika!

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Poslovnica radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h, nedeljom od 10-17h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

