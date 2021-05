JANKO I JA SMATRAMO DA STROGOĆA NIJE KLJUČ! Biljana Tipsarević otkrila kako vaspitavaju DECU, veruje da je jedna stvar NAJBITNIJA!

Dizajnerka Biljana Tipsarević otkriva da se sin Noa i ćerka Emili sjajno slažu, jer joj pre svega starije dete pomaže u svemu.

foto: ATA images

- Sin Noa je divan i Emili mnogo voli brata. Pomaže mi oko njega. Oni se igraju, ne postoji svađa između njih. Emili ima sedam godina, ona je sada devojčica koja ide i u školu. Ide na sport i ima puno svojih vannastavnih aktivnosti u kojima uživa. Toliko je želela da ima brata, primećuje se i po tome što voli da su stvari pod njenom kontrolom. Srećna sam zbog toga - smatra Biljana, i dodaje da je Emili priželjkivala da dobije brata, koji sada ima 11 meseci.

- Emili je najviše želela brata, jer moja sestra ima dva sina i navikla je na braću. Meni i Janku je bilo apsolutno svejedno - kaže Tipsarevićeva i napominje da je ključ vaspitanja dece u svakodnevnim razgovorima.

- Delimo uloge u vaspitavanju dece. Mi smatramo da strogoća nije ključ. Ne verujemo u taj sistem kažnjavanja. Verujemo u sistem postavljanja jasnih pravila deci, jer ona upijaju kao sunđer. Gledaju vas kako se vi ponašate i šta vi radite. Možete vi da pričate do sutra šta želite, ali morate u skladu s tim što pričate. Oni su vrlo pametna bića i vrlo dobro znaju šta je bitno. Puno razgovaram s njima i to je najbitnije od svega. Gledam kroz priču da im prenesem ono što je bitno. Emili je poslušno dete, vredna i nemam nikakve tenzije s njom i potrebe za preteranom strogoćom. U našoj kući je harmonično, a ako i dođe do sukoba mišljenja, mi to rešavamo razgovorom - zaključuje Biljana Tipsarević.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic/M.M.

BONUS VIDEO:

00:29 LUDA ŽURKA NA BAZENU U CG! Muzičari podigli sve na NOGE, a Prija đuska sa Acom Pejovićem i njegovom ŽENOM: Baš se dobro PROVODE!