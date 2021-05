ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Dugonoga obolela od alopecije, Stela dobila batine od oženjenog ljubavnika!

Zdravo, dragi moji, znam da ste jedva čekali današnje druženje jer je prošle nedelje bilo sijaset skandala i sigurno želite da čujete njihovu pozadinu.

Da odmah krenemo od Patrea i njegove afere. Videli ste svi da je uhvaćen sa drugom ženom i da se o tome raspreda danima, a ja se nisam ni trudila da se raspitam da li je to istina ili nije. Zašto? Pa zato što uopšte nisam iznenađena i, ako jeste tačno, ne bi me čudilo ni da njegova zvanična žena za to zna, ali ćuti, jer ona i ne zna ništa drugo osim da ćuti.

Ovo me podsetilo na jednu moju poznanicu, koja se jedva otresla Patrea svojevremeno dok je radila u medijima. Kad su se upoznali, on je krenuo da je proganja i da joj se udvara, a išao je toliko daleko da ju je čak redovno čekao ispred zgrade u kojoj je živela. Nije mu smetalo to što je ona vrlo lako mogla to da objavi u novinama, niti je mario što je od nje stariji 40 godina. Na kraju je morala da mu pripreti zvanjem policije, i to ga je jedino navelo da ustukne, ali je nastavio da joj povremeno šalje lascivne poruke sa nepoznatih brojeve. E, zbog toga ja nisam iznenađena ovim aktuelnim skandalom jer ko zna koliko on ima konkubina za koje njegova zvanična supruga verovatno i zna.

Neki dan je Stela, starleta iz susedne zemlje, dobila žestoke batine od jednog tamošnjeg moćnika. Poznato je da ona ucenjuje za pare oženjene muškarce s kojima je bila u šemi, ali ovaj put se nameračila na pogrešnog. Javljaju mi moji izvori da je moćnik poslao svoje ljude, koji su u četvrtak uveče upali kod Stele u stan i pretukli nju i njenog oca, koji je na kraju pobegao i ostavio ćerku bez svesti u hodniku. Stela je zbog batina bila dva dana u bolnici.

Navodno, kako sam načula, Pijana planira da pusti u promet svoje nage slike da bi podigla interesovanje javnosti o sebi. Tako da, ako pročitate narednih dana vest o tome da je izgubila telefon, znajte šta da očekujete.

Dugonoga je obolela od alopecije i zato je nigde nema već duže vreme. Lekari su joj rekli da je od stresa izgubila kosu i da će ponovo izrasti, ali se to ne dešava ni posle skoro godinu dana i ona je očajna. Stalno nosi kvalitetne perike, pa se taj nedostatak i ne primeti, ali ako se malo bolje zagledate, primetićete da kosa nije njena.

Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

