UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! PREBIJENA NAJBOLJA DRUGARICA TIJANE AJFON! SARA: Dečko mi je lupao glavu o asfalt! STOP NASILJU! (VIDEO)

Najbolju drugaricu Tijane Maksimović, poznatije kao Tijana Ajfon, starletu Sara Plavšić (19) prebio je, kako ona tvrdi, dečko (ime i prezime poznato redakciji) s kojim je bila pet meseci u vezi. Incident se dogodio u subotu nakon što su se vratili iz kafane. Tom prilikom zadobila je povrede po glavi i telu, a u razgovoru za Kurir je do detalja ispričala šta se dogodilo.

- Bili smo u provodu, a sve je krenulo po zlu kad smo u pet ujutru krenuli kući. U kolima je počela svađa zbog nebitnih stvari. I do sada smo imali razmirice, ali ne ovako da se završe drastično. Tog jutra sam prebijena toliko da sam jedva gledala na oči i stajala na nogama. Tukao me nasred ulice, vukao me po betonu, lupao mi glavu o asfalt. Vrištala sam i kukala na sav glas. Nigde nikog nije bilo da mi pomogne. On je bio pod uticajem alkohola i ko zna čega sve, što je doprinelo da bude još agresivniji. Nije gledao gde me je udarao, a najviše su mi stradale oči i glava. Bilo je užasno, a i dalje me sve boli - priča Tijanina prijateljica.

Ona objašnjava kako je uspela da se spase od nasilnika: - Naišao je taksi. Utrčala sam u vozilo, a njemu nije bilo dovoljno što me je izmaltretirao, pa je kolima preprečio taksi i pred vozačem me je tukao. Ni vozač nije mogao da ga obuzda. Zalupio je vratima i pobegao, a taksista me dovezao do kuće. Odmah sam pozvala policiju. Kad su me organi reda videli u modricama, pozvali su Hitnu pomoć. Lekari su me pregledali i konstatovali ozbiljne povrede. Službena lica su sačinila zapisnik i on je priveden na saslušanje. Iako me je prebio, pušten je na slobodu, dobio je zabranu prilaska 48 sati - tvrdi ona.

Sara kaže da je i dalje u strahu: - Uskoro će da istekne zabrana, a ja se plašim da izađem na ulicu. I dalje trpim nesnosne bolove. Ne mogu da spavam, konstantno sam pod stresom, pijem lekove za smirenje. Angažovala sam advokata koji će da pokrene privatnu tužbu. Izgledam jezivo, natečeno i u bolovima, a od pre dva dana živim u strahu od njega. Ništa mu nisam uradila da se ovako ponese prema meni.

Ko zna koliko puta ću morati da idem kod očnog lekara i pitanje je koliko mi je sada vid oštećen. U trenutku kad me je zverski udarao, gubila sam i svest, bila mi je muka, ali od straha sam gledala kako da izvučem živu glavu da me ne ubije - završava Sara.

