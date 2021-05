PROPALE SVADBE Ovo su poznati parovi kojima je pandemija POREMETILA PLANOVE: On je hteo 600 ZVANICA, a ONA da promeni 5 VENČANICA!

Pandemija korona virusa poremetila je mnogima planove. Neki od poznatih parova nisu još uvek uspeli da stanu na ludi kamen i izgovore "sudbonosno da".

Među onima kojima je virus pokvario planove su Sofija Milošević i Luka Jović, Nenad Knežević Knez i Tatjana Tat, Mirko Šijan i Bojana Rodić, Olivera Konatar i Vuk Mob.

Neki su se već ostvarili i u ulozi roditelja i žive bračni život, iako jedno drugom nisu izgovorili sudbonosno „da” ni pred Bogom, ni pred narodom.

foto: Kurir Televizija

Sofija Milošević

Mlada manekenka i njen izabranik, fudbaler Luka Jović, još nisu „stali na ludi kamen”. Ona je nedavo otkrila kako su imali želju da se građansko venčanje odvije na nekoj egzotičnoj destinaciji. Crkveno, s druge strane, planirali su da obave u Srbiji.

Do tada, briga o nasledniku im je „broj jedan”, a papire neće potpisivati dok ne budu u prilici da se okupe i proslave sa najbližima.

– Još nemamo tačan datum venčanja jer, nažalost, trenutno ništa ne zavisi od nas. Zdravlje nam je uvek na prvom mestu, tako da ćemo se venčati kada epidemiološka situacija to dozvoli. Najvažnije nam je da taj dan proslavimo sa dragim ljudima, a da li će to biti intimno venčanje ili veliko slavlje, manje je važno – tvrdila je Sofija, pa nastavila: Sve su to detalji koje ćemo razraditi u hodu. Luka i ja smo jako vezani za Srbiju i iako imamo puno prijatelja širom sveta, voleli bismo da se venčanje u crkvi održi kod nas. Kumovi će biti naši najbolji prijatelji iz detinjstva – naglasila je ona za "Informer".

foto: Damir Dervišagić

Nenad Knežević Knez

Pevač je 5. maja proslavio devet godina ljubavi sa Tatjanom Tat, korona im je poremetila planove i nisu još uvek stali na ludi kamen. Ipak, od namere koju imaju oni ne odustaju.

- Prioritet nam je da se venčamo u Parizu, gde bismo napravili građansko venčanje, ali pandemija nas je malo poremetila. Takođe, osuđivali su nas u nekim medijima, jer su tu namereu protumačili kao bahatu. Želja nam je da to organizujemo za nas i naše prijatelje, a to što želimo da gosti uživaju kako dolikuje, naša je stvar. Mi smo hednosti i umemo da dočekamo i ispratimo svoje goste – rekla je Tatjana za „Story”.

foto: Damir Dervišagić

Mirko Šijan

Sin pevačice Goce Božinovske i njegova devojka Bojana Rodić će uskoro postati roditelji. Već neko vreme žive zajedno i rade na renoviranju porodičnog doma u Surčinu, ali se još uvek nisu potpisali čuvene papire. Iako je plan bio da se venčaju na leto, do toga nije došlo.

- Sjajno nam je u vezi. Sve nam je bajno, sjajno… Cvetaju nam ruže. Predivno nam je, uživamo. Ništa još ne znam za svadbu, ne razmišljamo ni o čemu. Kako bude neka bude i to je to - ispričao je ranije za Pink.

foto: Printscreen

Darko Lazić

Sa verenicom Marinom Gagić već neko vreme živi „kao oženjen” i zajedno dobili su sina Alekseja. Međutim, zbog koronavirusa, još uvek nisu imali priliku da jedno drugom izgovore sudbonosno „da”.

- Moram da kažem da je sa mnom i Marinoim sve u najboljem redu. Čeka vas nešto mnogo lepo, da zapušimo ljudima uši. Mnogo smo lepi zajedno, zato nas ljudi ogovaraju i prave spletke. Nije naišla ni na kakve poruke da sam je varao, nismo ni raskinuli veridbu- tvrdio je Darko za „Puls Srbije”, pa nastavio:

- Marina je bila kod njenih, kod majke, na malo više od nedelju dana. Danas dolazi kući. Sve je u redu, funkcionišemo normalno. Da je raskinuta veridba, valjda bih ja znao. Bila je svađa kao u svakoj zajednici. Gde nema svađe, nema ni ljubavi – objasnio je sa nadom da će se „kockice uskoro poklopiti”, te da će moći da se venčaju kako i dolikuje.

foto: Printscreen/AmiGshow, Damir Dervišagić

Vuk Mob

Reper i verenica Olivera Konatar, sa kojom je dobio ćerku Teonu, takođe je odložio svadbu zbog koronavirusa. Par je za 2020. planirao venčanje kom bi prisustvovalo oko 600 ljudi”, a mlada bi volela da promeni čak pet venčanica, dok njen budući suprug smatra da su joj dve dovoljne.

- Da mogu da biram, oženio bih se negde na nekom ostrvu, samo mi i kumovi i to je to. Ipak, ta ideja se ne dopada ni Olji ni ostalim članovima porodice. Kako su krenuli, imaćemo 600 gostiju - rekao je Vuk Mob za a onda dodao:

- Njen plan je bio da ima pet venčanica, ali sam joj rekao da se uozbilji i da su dve sasvim dovoljne. Pristala je da se uda i to joj je što joj je. Verujem da je ženama mnogo bitnije da sve bude pompezno, nego što je nama muškarcima – zaključio je novopečeni tata.

foto: ATA Images

